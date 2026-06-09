Tras larga evaluación ambiental, aprueban histórico proyecto de tierras raras en Penco

La Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) de la región del Biobío aprobó de manera unánime el estudio de impacto ambiental del proyecto de desarrollo minero de extracción de arcillas para la producción de concentrado de tierras raras, el único en Chile, iniciativa impulsada por la empresa minera Aclara y el Grupo CAP en Penco.

Según destacó la minera, la aprobación ambiental culmina un proceso exhaustivo y altamente riguroso, que comenzó con una etapa de participación ciudadana y continuó, en junio de 2024, con la presentación del Estudio de Impacto Ambiental al SEIA.

Durante su tramitación, se solicitó la evaluación a 30 organismos públicos con competencia ambiental, de los cuales 22 servicios y entidades formularon cerca de 2.100 observaciones técnicas y ciudadanas, canalizadas a través de tres Icsaras (informe consolidado de solicitud de aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones), el máximo de rondas de observaciones con templado por la institucionalidad ambiental chilena.

“Cada una de ellas fue abordada y respondida con criterios técnicos, científicos y de sustentabilidad, permitiendo alcanzar la conformidad de los organismos participantes al término del proceso. Como parte de la evaluación de realizó un proceso de consulta a pueblos indígenas”, aseguró Aclara.

“Este hito permite avanzar en el desarrollo del primer proyecto de tierras raras de Chile y marca el inicio de una nueva cadena de valor industrial sostenible en la región del Biobío, vinculada a minerales críticos para tecnologías asociadas a la electromovilidad, las energías renovables y otros desafíos de la transición energética global”, añadió.

DETALLES DEL PROYECTO

La iniciativa contempla la producción de minerales críticos para la fabricación de magnetos permanentes utilizados en tecnologías limpias. Considera una inversión aproximada de US$130 millones y estima generar alrededor de 2.200 empleos directos e indirectos.

Asimismo, incorpora un compromiso del 40% de contratación de mano de obra local, además de medidas de monitoreo participativo, protección de la biodiversidad, restauración con especies nativas y programas orientados al desarrollo comunitario.

Uno de los principales atributos diferenciadores del proyecto es la tecnología patentada denominada Cosecha Circular de Minerales, desarrollada por Aclara para recuperar tierras raras a partir de arcillas mediante un proceso que no utiliza explosivos, chancado ni molienda, no genera relaves y opera con agua 100% reciclada.

La compañía señaló además que la aprobación ambiental representa el inicio de una nueva etapa de implementación responsable, basada en el cumplimiento de los compromisos ambientales y el trabajo permanente con autoridades, comunidades y actores locales.

Entre las actividades se destacan la plantación de más de 100 hectáreas de especies nativas en la etapa de cierre, monitoreos participativos, áreas de esparcimiento, 30 metros de protección del bosque nativo de preservación existente, más de 90 hectáreas de zonas de protección a la biodiversidad, entre otros.

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