Tras implementación de copamiento: Sobre 90% disminuye el comercio ambulante en calle Valparaíso de Viña del Mar

Una disminución sobre un 90% del comercio ambulante ilegal en calle Valparaíso, informaron las autoridades comunales y policiales respecto al reforzamiento de la estrategia de copamiento focalizado que el Municipio de Viña del Mar está desarrollando en conjunto con Carabineros, desde hace un mes, en esta arteria comercial de la Ciudad Jardín.

La propia alcaldesa Macarena Ripamonti junto al prefecto de Viña del Mar, coronel Alex Bahamondez, realizaron un balance de estas constantes acciones en la Prefectura de Viña del Mar, previo a un nuevo servicio.

“Como muchas personas pueden haber observado, hace un mes que llevamos adelante una estrategia de copamiento en calle Valparaíso, con operativos estratégicos, con tripletas de seguridad municipal, más un equipo permanente de carabineros, con jornadas extensas de 9 horas. Eso ha permitido el despeje completo de la calle Valparaíso, que sin duda que es un esfuerzo y una gran cantidad de recursos que se están utilizando, todo esto en relación con el comercio establecido que está colaborando y nos está ayudando muchísimo, también con las pausas y los descansos de los funcionarios y carabineros. Desde cerca de las 9 de la mañana hasta las 19 horas que no tenemos comercio ambulante y eso habla de una tasa de efectividad de un 95%, además que se ha podido detener personas y precaver la ocurrencia de ciertos delitos”, explicó.

La autoridad comunal precisó “que este es un fenómeno que no se va a acabar de raíz, es algo que tenemos que ir todos los días y controlar, y reforzar en la época estival. Es un desafío del día a día, y el mensaje es para que la comunidad nos colabore. Hay funcionarios municipales y de carabineros que están dejando de hacer otros operativos por recuperar un espacio público para la comunidad, que si no contribuye en esto, no podemos hacer un trabajo en equipo y estará destinado al fracaso”.

También agregó que “hemos medido el impacto de esto, funciona, pero se requiere contar con la colaboración de todos, y desde ese punto de vista recalcar que la recuperación de todos los espacios públicos también es algo que se está preparando para una segunda etapa de la estrategia, que es la recuperación integral, con obras de desarrollo. Hay buenos datos, buen trabajo pero insistimos que la comunidad nos debe colaborar en esto”.

En ese sentido, la alcaldesa indicó que para el 2024 se espera que inicien las obras del parque inundable del estero Viña del Mar, la renovación de las aceras de calle Arlegui, por más de $1.000 millones, la recuperación completa de la infraestructura de la calle Valparaíso, y además se acaba de adjudicar la construcción de 4 plazas en el par Viana-Alvarez, que va a permitir recuperar el centro de la ciudad, apoyado con la reapertura del Teatro Municipal, por tanto hay un trabajo de fondo subyacente.

CONTROLES Y DETENIDOS

En tanto el oficial de carabineros explicó que “este copamiento lo venimos haciendo con distintas informaciones recogidas desde la municipalidad y de los mismos locatarios. Lo comenzamos el 21 de junio con más de 900 controles y 35 detenidos, de los cuales 11 han sido con órdenes vigentes, los demás han sido por distintos delitos, como robo con intimidación, robo con sorpresa”.

Añadió que “no sólo hemos abarcado el eje Valparaíso, la sección de investigaciones policiales (SIP) de la primera Comisaría se han desplegado en un radio de 200 metros del entorno del lugar, logrando 13 detenidos, principalmente por microtráfico, y creemos que se ha hecho una buena labor hasta el día de hoy”.

Bahamondez especificó que “los porcentajes y la imagen del lugar, de cómo estaba el día a día, desde que ingresamos y copamos el eje Valparaíso, se ha notado un cambio radical, en que no hay comercio ambulante, con un 99% de efectividad y la idea es mantenerlo en el tiempo. Hasta el momento han sido exitosos los servicios realizados, tanto en el eje comercial como en el borde costero, que se produce el efecto globo”.

MÁS TRANQUILIDAD

Esta estrategia ha permitido un incremento de las ventas en el comercio establecido, veredas despejadas, entornos más limpios y mayor tranquilidad de los peatones. Los locatarios reiteraron lo positivo de estas acciones. “Hay presencia policial y de la municipalidad, vemos que la gente anda más contenta, tranquila caminando, hay menos peleas callejeras, se ha visto un poco más de tranquilidad en la calle, la gente anda en familia que es la idea de la calle Valparaíso, que pueda caminar tranquila. El fin de semana también hay presencia policial, así que hemos notado que ha estado controlado esto”, destacó una comerciante establecida.

En tanto, los peatones también valoraron la iniciativa. “Se queda más tranquilo uno porque se evitan muchas cosas, especialmente la delincuencia porque de ahí se aprovechan”, dijo un vecino.

“Como ciudadana se ve súper bien porque antes uno venía a pasear a la calle Valparaíso y ahora no se podía con tanto comercio, había que hacerles el quite a los comerciantes y se enojaban, pero me parece súper bien porque la calle está despejada”, añadió una señora.

