Tras constantes filtraciones de agua, Hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar reconoce problemas de infraestructura

El director (s) del hospital Gustavo Fricke de Viña del Mar, Juan Carlos Gac, reconoció en su respuesta a un oficio enviado por el diputado Andrés Celis, la existencia de problemas de infraestructura en el nuevo recinto hospitalario, los que indicó se debieron a su acelerada puesta en marcha.

En específico, se refiere a puntos de filtración de agua, detallando las situaciones específicas ocurridas en la Unidad de Emergencia Infantil, en la Unidad de Paciente Crítico ubicada bajo el sector de cocina del casino de funcionarios, y en la Unidad de Paciente Crítico Neonatal.

Esta última “ha sido la fuente de filtración más compleja de resolver, pues a la fecha no se ha logrado determinar su origen, ya que ha presentado un comportamiento cíclico, aparece en ciertos momentos en el transcurso de la semana lo que dificulta su ubicación” detalla el documento, agregando que “a raíz de estas dificultades, se procedió a solicitar la visita de dos empresas especialistas en pesquisas de filtraciones a fin de determinar su origen".

Otra situación compleja es la del tercer piso del hospital, por su permanente riesgo de filtración por el uso de agua habitual debido a que ahí se encuentra el casino de funcionarios, “donde se preparan más de mil quinientas raciones diarias de almuerzo y cena, con zonas de lavado y producción".

Al respecto, el director (s) del hospital Fricke le manifestó al diputado Celis que “la losa en las áreas no es impermeable, y el perímetro del tercer piso cuenta con terrazas exteriores, las cuales, al verse expuestas a la fuerte lluvia y pese a estar con material para impermeabilizar, de igual manera filtra agua. El tercer piso completo se construye sobre un piso mecánico (piso falso) y membrana asfáltica, lo que hace muy difícil su revisión, secado y limpieza en estos casos.”

En el documento, además, detallan acciones ejecutadas para hacer frente a estos reiterados problemas de filtración en un hospital que tan solo lleva tres años de funcionamiento. Entre ellas destaca que “se realizó un proyecto de diseño integral del área sobre la Unidad de Pacientes Críticos, específicamente el sector de casino de funcionarios, de manera tal de mejorar la estructura de piso mecánico, el reemplazo de piso dañado y sellado completo de este, de manera tal de evitar que el trabajo que se realiza en dicha área perjudique las dependencias inferiores, esto significó la realización de un proyecto de obras, el cual fue elaborado por la unidad de Ingeniería operativa del Hospital, para su posterior ejecución por medio de un proceso de compra, el cual está en trámite administrativo.”

El diputado Andrés Celis señaló que "tuvo que haber un cambio de cabeza en el hospital Fricke para que se sinceraran e informaran verazmente el tenor de lo que acontece en torno a las múltiples filtraciones que ha tenido el nuevo edificio. Es así que me han indicado que la puesta en marcha acelerada del recinto, liderada por el ahora ex director del Fricke, ha dejado como consecuencia estos puntos de filtración donde el más preocupante es el del casino de los funcionarios en el tercer piso, construido sobre un piso falso. Es ahí justamente donde se van a realizar mejorar estructurales, un proyecto de obras que está en proceso inicial, sin embargo, es relevante que se estén tomando las medidas para corregir esta importante deficiencia. También que se logre detectar la fuente de origen de la filtración en la Unidad de Paciente Crítico Neonata y subsanarla".

El parlamentario RN agregó que "por supuesto, me mantendré atento y espero, por el bien los pacientes y de los funcionarios del recinto, que todo salga bien y se puedan ejecutar los trabajos a la brevedad pero de forma seria y correcta. Por otra parte también estoy evaluando qué acciones realizar en base a esta información, porque me parece que el actuar desprolijo no debe pasar desapercibido porque ha tenido efectos negativos en usuarios y funcionarios de este recinto tan importante para Viña del Mar. Aquí hay responsabilidades más allá de la renuncia del antiguo director del Fricke y no pueden quedar impunes".

