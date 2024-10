Tras balacera en cerro Polanco de Valparaíso, piden al Gobierno poner urgencia a proyecto que regula protección de dirigentes sociales

El pasado fin de semana, se conoció un nuevo hecho de violencia contra dirigentes sociales en el cerro Polanco de Valparaíso, donde dos personas fueron víctimas de agresiones que terminaron con heridas cortopunzantes y una a bala.

Ante estos hechos, el diputado Jorge Brito hizo un llamado al Gobierno para acelerar el trámite legislativo del proyecto de ley que busca proteger a las dirigencias sociales.

“Nuevamente, un dirigente social de los cerros de Valparaíso es amenazado e incluso baleado. Es por eso que impulsamos el proyecto que da protección a los dirigentes sociales, sin embargo ese proyecto no lo han querido tramitar”, explicó el parlamentario del Frene Amplio.

En ese sentido, emplazó al Ejecutivo a dar sentido de urgencia a la iniciativa para que el proyecto “no lleve el nombre de algún dirigente fallecido”.

“Hemos intentado y, ahora, en particular, exigimos que el Gobierno del Presidente Boric, que en su momento apoyó el proyecto de ley, no lo olvide y lo deje durmiendo, pues no esperemos a que el proyecto lleve el nombre de algún dirigente fallecido, producto de la falta de protección en todas estas personas que honesta y valientemente se ponen a disposición de los barrios y que también han debido enfrentar a los abusadores”, argumentó.

Finalmente, Brito junto con reafirmar el compromiso de respaldar la protección de dirigentes sociales para que cumplan con su labor, abordó el rol del Estado en los barrios.

“Nuestro respeto y compromiso en impulsar este proyecto de ley que exigimos que el gobierno le ponga urgencia junto con apoyar todos los proyectos de los barrios para que el Estado llegue a apoyar a las comunidades organizadas en torno a la seguridad, el deporte y la salud”, concluyó.

Cabe hacer presente que la iniciativa fue anunciada en octubre de 2023 por el Gobierno y tiene por objetivo sancionar con penas más altas la comisión del delito de lesiones y amenazas cuando la víctima sea un dirigente o dirigenta social.

PURANOTICIA