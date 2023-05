Todos los detalles del lapidario informe de Contraloría que confirma las anomalías en la construcción del Hospital de San Antonio

Una serie de irregularidades fue las que detectó la Contraloría Regional de Valparaíso en el marco de una auditoría y un examen de cuentas realizada entre el 1 de junio de 2019 y el 31 de mayo de 2022 a la construcción del proyecto «Normalización Hospital Claudio Vicuña de San Antonio», ejecutado por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio.

Antes de pasar al detalle, vale hacer presente que se trata de la iniciativa de inversión más importante de la provincia de San Antonio, con un monto de más de $147 mil millones ($147.538.574.000), incluyendo la asignación presupuestaria para el diseño, construcción y equipamiento del establecimiento de alta complejidad.

Otro dato importante a tener en cuenta dice relación con que la investigación de la Contraloría se efectuó a raíz de las solicitudes a fiscalizar hechas por el diputado Andrés Celis, en atención al alto impacto social del proyecto, la importante inversión de recursos y las reiteradas ampliaciones de plazo que se han otorgado, entre otros riesgos asociados a la administración del contrato.

SERVICIO DE SALUD OMITIÓ MULTA

Una de las primeras conclusiones a las que llega el Informe Final Nº 464/2022, al cual Puranoticia.cl tuvo acceso, señala que el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio (SSVSA) omitió aplicar la multa a la empresa constructora por el atraso en el avance de los trabajos respecto del programa oficial del proyecto, estimándose un monto no cobrado de más de $846 millones ($846.570.106).

A raíz de esta situación, se le ordenó al SSVSA adjuntar la documentación que acredite el cobro en cuestión. De lo contrario, la Contraloría Regional de Valparaído advirtió que procederá a formular el reparo pertinente.

Junto a ello, se constató el pago de casi $8 millones ($7.966.054), asociado a la Nota de Cambio «Desplazámiénto Matriz Agua Potable Hospital», por partidas extraordinarias valorizadas al margen de los antecedentes que regularon el contrato.

Además, en cuanto al pago de $92.566.990, asociados a la partida extraordinaria «Tronadura en Roca con Explosivos», se estableció en la investigación que el Servicio de Salud no cuenta con los respaldos técnicos que justifiquen los cambios de proyecto que dieron lugar a tales pagos adicionales.

Ante estas situación, se le ordenó al Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio arbitrar las medidas necesarias para regularizar estos hechos, además de entregar los antecedentes que den cuenta del ajuste en la valorización de los trabajos contemplados. También le corresponderá acompañar la documentación que respalde técnicamente los cambios incorporados, así como las soluciones informadas, que justificarían los volúmenes pagados extraordinariamente.

MÁS MULTAS SIN COBRAR

La auditoría y examen de cuentas de Contraloría también detectó la falta de cobro de multas por el ingreso de dos empresas subcontratistas a las faenas, las cuales iniciaron trabajos sin autorización de la Inspección Técnica.

En su respuesta a la entidad fiscalizadora, el SSVSA reconoce el ingreso a las obras del personal subcontratado; no obstante, plantea que no constan en los Estados de Pago respectivos avances en dichas partidas, por lo que, a su juicio, no debiera considerarse el cobro de la multa en cuestión.

Por ello, se le ordenó al Servicio de Salud determinar fundadamente si se ejecutaron trabajos previos a dicho permiso y en qué consistieron los mismos, de cuyo resultado procederá al cálculo y aplicación de la multa que corresponda, la que asciende hasta $1.442.136.024.

RESONADOR NUCLEAR MAGNÉTICO

También se advirtió una dilación del SSVSA en la entrega al Ministerio de Salud de una propuesta que incorporara un Resonador Nuclear Magnético al proyecto original, con el fin que la Secretaría de Estado pudiera gestionar su reevaluación ante el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

De esta forma, entre la fecha de solicitud por parte del Ministerio de Salud al SSVSA, para ingresar la documentación necesaria, y la reiteración de adjuntar toda la información para proseguir con el trámite, transcurrieron 967 días corridos, vale decir, cerca de dos años y medio.

Por este motivo, el Servicio de Salud deberá procurar "actuar al amparo de los principios de eficiencia, eficacia y celeridad, establecidos en la ley N° 18.575", al momento de solicitar el RS de un determinado proyecto que se encuentre en su etapa de ejecución, con el objeto de resguardar los recursos fiscales.

OTRAS OBSERVACIONES

El estudio de Contraloría verificó que el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio aprobó las ampliaciones de plazos sin contar con las cartas Gantt autorizadas por la Inspección Técnica de Obras (ITO), las que permitieran respaldar las respectivas prórrogas y realizar un seguimiento acertado de la ejecución de las faenas.

También se verificó que en el marco de la ampliación de 81 días otorgados por la ITO en la Nota de Cambio relacionada a trabajos de desplazamiento de la matriz de agua potable, por interferir con el trazado de las pilas de entibación del proyecto, se omitió el informe técnico del ITO y la correspondiente reprogramación que, en base al impacto en la ruta crítica del proyecto, justifique el referido aumento de plazo.

En cuanto al proyecto de Instalaciones Térmicas y Climatización, se detectó que presentaba una falta de coherencia técnica entre los antecedentes que conformaban el mismo, lo que derivó en la autorización por parte del servicio de 14 Notas de Cambio asociadas a esa especialidad. Esto incumple lo establecido en las bases técnicas.

TIRÓN DE OREJAS AL MINSAL

De igual forma, se constató que la Seremi de Salud de Valparaíso, el Instituto de Salud Pública y el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio, tres entidades dependientes del Ministerio de Salud (Minsal), "carecen de procedimientos internos que permitan la debida coordinación para fiscalizar y acreditar que un determinado establecimiento de salud cumpla con la normativa aplicable".

Es así como ponen de ejemplo el caso de la acreditación de laboratorios para el Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, lo que dio lugar a la autorización de 5 Notas de Cambio necesarias para dar cumplimiento a la citada norma.

Por ello, se le ordenó a la Seremi de Salud actuar conforme a la normativa relativa a la certificación que le corresponde otorgar, "observando el principio de coordinación en el cumplimiento de sus funciones establecido en la ley N° 18.575".

"ES INACEPTABLE

Frente a todas estas observaciones, el diputado Andrés Celis señaló que “sabíamos que la construcción del Hospital de San Antonio ha tenido una serie de irregularidades, pero es inaceptable que estemos hablando de $92 millones sin respaldo técnico o multas de más de $800 millones que no fueron cobradas como correspondía".

A ello añadió que "sin lugar a dudas, agradezco la respuesta y el informe de la Contraloría, quienes pudieron realizar un examen detallado y minucioso, que permitió verificar la poca rigurosidad con la que el Servicio de Salud ha manejado los dineros para la construcción del Hospital de San Antonio”.

Finalmente sostuvo que "espero que del procedimiento disciplinario que iniciará Contraloría, surjan sanciones ejemplificadoras a los responsables administrativos. No podemos permitir irregularidades y desprolijidades de este nivel cuando hablamos de la construcción de un hospital que podría salvar millones de vidas".

