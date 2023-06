Todos los detalles de la amenaza de Reinaldo Sánchez de parar 800 buses en el Gran Valparaíso

Una ola de asaltos tienen en jaque el futuro de la locomoción colectiva del Gran Valparaíso, ya que el reconocido empresario de la zona Reinaldo Sánchez aseguró que la situación no de para más, razón por la que amenaza con paralizar las labores de los microbuses Sol y Mar S.A., y Viña Bus S.A.

Según detalló el presidente de Santiago Wanderers, tanto él como su familia han sido afectados por una seguidilla de atracos, siendo el último el pasado jueves, cuando alrededor de las 18:55 horas un grupo de desconocidos llegó hasta la garita de los buses Sol y Mar S.A. ubicada en Concón, donde su nieto Gustavo, quien trabaja con él, terminó encañonado.

Al momento del robo, personal de la empresa se encontraba cuadrando las cajas del turno, cuando fueron sorprendidos por dos delincuentes, quienes premunidos con armas de fuego los amenazaron, sustrayendo así toda la recaudación del día.

El último robo se suma a un total de siete atracos de los cuales ha sido víctima el empresario microbusero, donde también destacan un robo de auto del que fue víctima su hijo, y hasta un intento de portazo sufrido por él mismo en el centro de Viña del Mar.

“Así ya no se puede seguir trabajando. Ayer (jueves) entraron armados y disparando. Yo trabajo con seis hijos y varios nietos, y no quiero que el día de mañana alguno de ellos salga mal. A mi nieto le pusieron una pistola en la cabeza. No podemos seguir así”, expuso Sánchez en conversación con “El Mercurio de Valparaíso”.

Siguiendo con su relato, el expresidente de la ANFP advirtió que “yo le aviso a la comunidad que voy a parar. Yo no puedo seguir trabajando así. Mañana pueden matar a alguien y no quiero ser el culpable de esa matanza”.

Cabe señalar que, el empresario es dueño de Sol y Mar S.A., y Viña Bus S.A., las que administran cerca de 800 microbuses del transporte público de la región de Valparaíso, además de dar empleo a más de mil trabajadores.

“Todas las denuncias se han hecho a Carabineros y en Policía de Investigaciones, pero, desgraciadamente, en Chile la justicia no sirve para nada. Nadie hace nada, nadie se preocupa de nada. Ir a los retenes es ir a perder el tiempo”, aseguró Sánchez, quien además reveló que junto a su familia han perdido cerca de $60 millones en los siete robos que han sido víctimas, el que incluye hasta el robo de una camioneta.

Ante el incidente registrado el pasado jueves, el procedimiento fue adoptado como robo con violencia e intimidación, el que se encuentra a cargo de la SIP de Carabineros, mientras que hasta el momento se desconoce si se hará efectiva la paralización de los más de 800 microbuses que recorren habitualmente el Gran Valparaíso.

