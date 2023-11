Todos contra Sharp: Juan Marcelo Valenzuela, la carta del PDG que quiere unir a la derecha para recuperar la Alcaldía de Valparaíso

Bajo el idea matriz de convertir a Valparaíso en la capital de la inversión, donde exista tolerancia cero al comercio ilegal, Juan Marcelo Valenzuela, del Partido de la Gente (PDG), presentó sus credenciales de cara a lo que será la Elección Municipal de 2024 en la Ciudad Puerto, instancia donde espera sacar del Municipio al alcalde Jorge Sharp.

Puranoticia.cl conversó con este publicista e ingeniero comercial, vecino del cerro Rocuant, de 37 años, quien espera convertirse en el nuevo Alcalde de Valparaíso, pero consciente que para lograr su cometido se debe pasar por un proceso de unión de la derecha –a la que llama "fuerzas del mundo libre"– para evitar la dispersión de votos y facilitarle una nueva reelección a la autoridad nacida y criada en Punta Arenas.

Y es que a falta de un año para los comicios, este experto en Marketing Político ya empieza a vislumbrar lo que será este importante proceso electoral para los porteños, ante lo cual refuerza su mensaje basándose en el estado actual en el que se encuentra la comuna, pero con una mirada propositiva basada en cinco ejes: seguridad, inversión, turismo, comercio, territorio, los cuales pasaremos a detallar.

SHARP, UN "MAL AMOR"

Desde el cerro Rocuant, donde nació y actualmente vive, este profesional de 37 años explicó a Puranoticia.cl que desea ser el próximo Alcalde de Valparaíso "por la situación actual en la que se encuentra la ciudad". En ese sentido, indicó que "los porteños le hemos dado el tiempo suficiente a los liderazgos que ganaron democráticamente las elecciones, pero el relato puede contarnos una historia, como lo ha hecho Jorge Sharp, pero lamentablemente la realidad muestra todo lo contrario".

Así es como enumeró los problemas más serios que ve en la comuna: "El Municipio habla de reducción de déficit, de gestión para mejorar la vida de los porteños, pero uno ve que no es así. El comercio ilegal está desatado, hay 15 mil personas desarrollando comercio ilegal, lo que ahoga al legal; hay problemas con los ascensores, donde sólo hay 7 de los 16 funcionando; en la Corporación Municipal estamos llegando a $191 mil millones de déficit; se están cerrando los programas de posgrado de las universidades porque la gente no quiere venir las tardes a Valparaíso; no hay inversión; hay problemas con el puerto; el borde costero está parado; entonces de todas las variables de la gestión de Jorge Sharp, no cumple en ninguna y en todas da nota roja".

Entonces, como resultado general, aseguró que "Jorge Sharp se ha transformado en un mal amor para Valparaíso, porque nos tiene en condiciones paupérrimas, en una condición muy tóxica. Hasta la misma arquitecta que nos postuló a Ciudad Patrimonio ante Unesco dice que está en un estado calamitoso. Yo soy del cerro Rocuant y vivo y respiro acá, yo jamás he visto a Jorge Sharp acá".

EJES DE CAMPAÑA

Ante la consulta de por qué cree que puede ser Alcalde de Valparaíso, Juan Marcelo Valenzuela responde citando una frase que solía repetir su abuela: "El que no lo vive, no lo siente; y el que no lo siente, no lo entiende". Ante ello, señaló que "es difícil tener a un Alcalde extranjero que se comprometa con la ciudad", ya que "nadie que ama verdaderamente a Valparaíso lo tendría en las condiciones actuales".

Junto a repasar que sus ejes fundamentales son seguridad, inversión, turismo, comercio y territorio, el militante del Partido de la Gente sostuvo que "bajo esos pilares, hemos dicho que a Valparaíso lo queremos convertir en la capital de la inversión en Chile. No tenemos ninguna mochila ni problemas en que empresarios vengan a invertir y vamos a hacer todos los esfuerzos por tener una tasa diferenciada en las patentes de las personas que quieran venir a invertir. Sabemos que esos esfuerzos locales no son suficientes y necesitamos escalar al Ejecutivo y al Legislativo, que entiendan que Valparaíso por ser Patrimonio de la Humanidad necesita un plan de desarrollo económico y, en ese sentido, necesitamos un IVA diferenciado".

También apuntó al comercio ilegal, indicando que "necesitamos eliminarlo de manera urgente, pues queremos tasa cero de comercio ilegal y vamos a impulsar el comercio legal". En cuanto al turismo y a la seguridad explicó que "debemos hacer interactuar a las policías, tanto Carabineros como la Armada. Si hay que hablar para que suban la cota en el borde costero, para que supervigilen el borde costero y que Valparaíso pueda hacer un copamiento de los cerros, lo vamos a hacer. También necesitamos cámaras tecnológicas para garantizar una zona segura para el turismo".

"Vamos a trabajar para recuperar edificios históricos, dado que somos capital universitaria. Necesitamos honrar eso y debemos triangular al mundo privado que quiera recuperar edificios históricos para convertirlos en dormitorios para estudiantes en Valparaíso donde, en colaboración con el Gobierno Regional, podamos ofrecer arriendos a un menor precio y que los universitarios no paguen arriendos estratosféricos", agregó la carta que quiere enfrentar al alcalde Sharp el próximo año.

Valenzuela también puntualizó en conversación con Puranoticia.cl que apuesta por la recuperación de espacios públicos y creación de parques urbanos; por la recuperación de todos los ascensores; por la recuperación socioambiental de Laguna Verde; por un sistema de ventanilla única que no diversifique los trámites municipales; por un servicio de atención médica para adultos mayores y enfermos postrados; por un presupuesto municipal base cero; por un recambio total de la luminaria pública; y por un sistema de alerta temprana para los incendios".

PACTO CON LA DERECHA

Si bien, descarta hablar de "derecha" o de "fuerzas del «Rechazo»", la carta del Partido de la Gente es consciente que para lograr concretar estas propuestas se requiere de la unión de las "fuerzas del mundo libre", desde Amarillos hasta el Partido Republicano. Y es que hay que tener en cuenta que Jorge Sharp fue el único que consiguió más del 50% de los votos en el Gran Valparaíso en la pasada Elección Municipal de 2021, a diferencia de lo que fue Macarena Ripamonti, en Viña del Mar; o Javiera Toledo, en Villa Alemana, por ejemplo. De esta manera, las reales posibilidades de Valenzuela pasarían única y exclusivamente por ser el candidato único de la derecha.

"Sabemos que hay un montón de proyectos individuales y personales. Por eso hay que tener la solidaridad de ir más allá, de unir al sector y entendiendo que se dio la posibilidad. Valparaíso no ha tenido administraciones muy felices, pero al hijo pródigo del Frente Amplio ya le hemos dado dos oportunidades y en Valparaíso no hay nadie sensato que diga que hoy está mejor que antes. Entonces, desde ese punto de vista, necesitamos unir a todas las fuerzas del mundo libre, desde Amarillos hasta Republicanos y hacer una conversación solidaria para tratar de buscar un liderazgo común", profundizó el publicista e ingeniero comercial de profesión.

Consultado acerca de si es partidario de ir a Primarias, manifestó que "los vehículos son conversables, porque ese es un mecanismo. Hay algunos a favor, otros en contra, pero hay que conversar y llegar a acuerdos. Lo importante es que a la hora de las elecciones tiene que haber un liderazgo del mundo libre versus Jorge Sharp y los que lleve la izquierda democrática".

Acerca de que estas conversaciones fracasen y se presenten varios candidatos de derecha para competir contra Sharp, el precandidato a la Alcaldía porteña sostuvo que "nosotros le estamos pidiendo a los porteños que resistan, ya estamos llegando. Es importante ver que si no miramos la historia, estamos condenados a repetirla. Eso pasó en Concón, donde en un sector históricamente marcado hacia la derecha, el único sector donde Matthei le ganó a Bachelet, haya triunfado alguien del Frente Amplio. Eso, lo único que habla, es que primaron los proyectos personales por sobre los colectivos".

"Yo creo que Valparaíso no resiste un tercer periodo de Jorge Sharp. Ahí sería la debacle máxima, así que llegó el momento de ser solidarios y los líderes regionales tienen que mirar lo que pasó en Concón, y yo creo que hoy es un momento histórico para sacar a Jorge Sharp del Municipio y devolverle el Puerto a los porteños", añadió.

"HUMO Y FUEGOS DE ARTIFICIO"

Con bombos y platillos, durante la semana pasada el presidente Gabriel Boric firmó un acuerdo por Valparaíso, el que comprometía la esperada expansión del Puerto. Pese a que la iniciativa fue celebrada a nivel regional por las autoridades, el precandidato a la Alcaldía porteña aseguró que todo se trató de "humo" y "fuegos de artificio".

"Eso fue sólo humo y fuego de artificio. Jorge Sharp se ha dedicado persistentemente a boicotear todo proyecto portuario y esto es una maniobra desesperada para tratar de conseguir un tercer periodo", dijo.

Además planteó que "Jorge Sharp, con una mano está tratando de hacer acuerdos con gente de su sector y con el Puerto de Valparaíso, más en una lógica ideológica afín al Gobierno. También está el señor Mundaca (el gobernador), que fue amigo y después no tan amigo; y ahora entienden que se acercan las elecciones y algún fuego de artificio tuvieron que levantar".

"La gente sabe e identifica los rostros opuestos a la inversión del borde costero. Estamos con esta promesa, que se demora entre 8 a 10 años. Entonces opino que sólo es humo y fuegos de artificio, y esto es desesperación para una tercera Alcaldía del señor extranjero de Punta Arenas", concluyó el militante del Partido de la Gente.

PURANOTICIA