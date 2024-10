Todos contra Mundaca: Candidatos a la Gobernación de Valparaíso interpelan en masa a la carta oficialista en debate televisivo

Por cerca de una hora, los seis candidatos a la Gobernación Regional de Valparaíso pudieron expresar en el programa «Chile Elige» sus planteamientos de cara a las elecciones que tendrán lugar este 26 y 27 de octubre, instancia de debate llevada a cabo en los estudios de Televisión Nacional (TVN) y emitido por las pantallas de 24 Horas.

Rodrigo Mundaca, candidato del oficialismo que busca la reelección; María José Hoffmann, carta de Chile Vamos; Francesco Venezian, del Partido Republicano; Manuel Millones, por el Partido Social Cristiano; Felipe Ríos, por el Partido Liberal y la Federación Regionalista Verde Social; y Octavio González, del Partido Popular, fueron los invitados a este espacio conducido por Constanza Santa María.

Si bien, durante el programa hubo varias interpelaciones, la gran mayoría hacia el gobernador Rodrigo Mundaca, lo cierto es que éstas estuvieron muy lejos de generar un clima de extrema tensión, como suele ocurrir en parte importante de los debates.

INTERPELARON A MUNDACA

Dicho esto, una de las principales interpelaciones fue la de Manuel Millones hacia Rodrigo Mundaca, a quien le preguntó si continuaba reivindicando las banderas del estallido social, ad portas de los cinco años de su inicio. Al respecto, la carta oficialista respondió que "el informe del PNUD que se entregó en agosto habla de los villanos y de la élite empresarial y los liderazgos políticos que han obstaculizado las reformas sociales, tributaria y de pensiones en particular. Ese diagnóstico se hizo también el 2014 y no son pocos los especialistas que sostienen que las causas que motivaron el 18 de octubre se mantienen plenamente vigentes".A ello agregó que "hoy hay un criterio que establece que las causas se mantienen vigentes porque no ha habido reforma previsional, de pensiones y muchos proyectos que le cambian la vida a las personas se encuentran trabados en el Congreso por la oposición".

A su turno, María José Hoffmann le preguntó a Mundaca respecto a temáticas de seguridad pública, frente a lo que el emplazado indicó que "hemos construido infraestructura policial: reténes en Cabildo, Petorca y Panquehue; Subcomisaría en Belloto Sur, que aloja a 84 carabineros; un cuartel PDI en Los Andes; estamos construyendo el primer centro regional de delitos medioambientales; hemos entregado 86 vehículos policiales, 42 a la PDI y 20 a la Policía Marítima para combatir el narcotráfico. Todos hablan de la seguridad y me parece muy bien, pero es importante también seguir la pista del dinero y creo que es importante que todos los que estamos acá estemos dispuestos a abrir nuestras cuentas corrientes para seguir la pista del dinero, que es algo soslayado en el tema de la seguridad".

Luego, Francesco Venezian le preguntó a Mundaca respecto a su liderazgo durante el megaincendio, del que dijo que "es muy importante para la gente que aspira a ser Gobernador, conocer las funciones del Gobierno Regional y de la Delegación Presidencial. Los delegados son responsables de las emergencias, seguridad y población migrante; nosotros somos integrantes del Cogrid y, como tal, en este escenario, quien asumió fue el contraalmirante Daniel Muñoz. Yo, como integrante del Cogrid, mi tarea –además como presidente de Agorechi– fue gestionar las ayudas de Gobiernos Regionales para la reconstrucción y, además, tenemos un trabajo y articulación con la U. Santa María, con quienes trabajamos para prepararnos y con el PNUD, que destinó profesionales que trabajan con funcionarios públicos para enfrentar situaciones de riesgo y gestión de desastres".

Después fue el propio Mundaca quien interpeló a Venezian respecto a la denuncia que hizo sobre la entrega de más de $15 mil millones, es decir un quinto del presupuesto regional, a la Fundación Procultura. Ante ello, el Republicano sostuvo que esto "no cambia en nada los montos totales no rendidos. Se pide que se aclare legalmente dónde está. En base a esto, un informe de la Contraloria que le hace al Gore, donde recursos pendientes de rendición entregados a entidad privadas sin fines de lucro con cargo a subtítulos mediante asignación directa, con convenios vigentes y no vigentes, alcanzan $15.900 millones que no se han rendido. No se trata de ir a comprar pan con $1.000 y decir que se me perdió la boleta. Perder $15.900 millones para una región que alega que necesita recursos me parece impresentable".

MENSAJES INDIVIDUALES

Casi al final del espacio, se les dio la posibilidad a los seis candidatos para que emitan un mensaje final a la población de la región de Valparaíso.

El primero en hablar fue Felipe Ríos, candidato independiente del pacto Regiones Verdes Liberales, quien expuso que "las políticas que queremos hacer no son políticas de matonaje. Estamos aburridos del matonaje políticos. Sólo queremos consenso, trabajar con las personas, queremos gestión y queremos diálogo. Estamos aburridos de la política paridaria, Por eso planteamos esta opción, que es amistosa pero también muy seria, porque queremos sacar adelante a la región y lo haremos con innovación, tecnología, gestión y diálogo con las personas que quieran llegar a nosotros y nosotros a ellos, porque así se construye una región".

María José Hoffmann, militante UDI que forma parte del pacto Chile Vamos, comentó que "esta es una oportunidad para dejar atrás el octubrismo. Creo que gobernar es priorizar y es la falta de liderazgo que no hemos tenido en nuestra región. Tenemos que ser capaces de priorizar los recursos. Hasta ahora sólo hemos tenido administración regional y no a un Gobernador Regional con carácter, con liderazgo. Yo cuando veo la lista de las atribuciones que tenemos veo una oportunidad y no una excusa o chiva para no meterse en ningún tema relevante de la región. La gente está cansada de esas excusas para no tomar las decisiones correctas. Estamos atrasados en todos los temas. La región no está bien. Mi prioridad va a ser la seguridad. Quiero ser una leona para defender a nuestra región. Quiero que la región vuelva a tener el liderazgo tan necesario. Es tiempo de dejar atrás el octubrismo y de tener liderazgos femeninos que nos abran las puertas a una oportunidad con mucho más futuro".

Octavio González, independiente del pacto Izquierda Ecologista Popular, envió "un abrazo de solidaridad a la gente que ha sido violentada, que ha sido asaltada brutalmente; hoy estamos en este debate y hay gente que está siendo asaltada en la región. Quiero enviarle un abrazo a la gente en los hospitales haciendo fila en las salas de emergencia y que no han sido atendidas hace horas. Quiero enviarle un abrazo al mundo neurodivergente, que no tiene especialistas para atenderse en hospitales y estamos generando una condición terrible de no atención a nuestros hijos e hijas. Quiero enviarle un abrazo a todos los estudiantes que tienen que recorrer la región porque la falta de opotunidades para educarse es tremendamente limitada".

Por su parte, Manuel Millones, independiente, del pacto Social Cristiano, señaló que "yo represento a la derecha convocante, a la derecha que nace después del primer rechazo constitucional, y esperamos representarlos a todos. Así como aglutino a gente del PDG, Chile Vamos, Republicanos, Amarillos, Demócratas y DC, es esta mi historia, mi trayectoria, obras son amores y yo puedo demostrar obras, puedo tener esa disposición y eso ofrezco a mis habiantes, a mis amigos. No tengo la plata que tiene la UDI y Republicanos, pero tengo amigos y creo que es más importante. La plata es tremendamente relevante en una campaña, pero no siempre. Creo que está mal pelado el chancho. Creo que es injusto y por eso valoro este espacio y le pido a los habitantes de la región que miren mi historia, el currículum porque yo tengo una historia que demostrar con un 25 años de servicio a la región".

En tanto, Rodrigo Mundaca, independiente del pacto Por Chile y sus Regiones, subrayó que "por nosotros, a diferencia del resto, hablan nuestras obras, y están a la vista: 12 mil empleos hemos creado en tres años y medio; 850 mil m2, que equivalen a 20 estadios Sausalito, 23 hospitales Van Buren; hemos puesto más de 12 mil luminarias y hemos terminado de definir dónde vamos a edificar el nuevo van Buren. Por tanto, hoy hablan nuestras obras, lo que hemos hecho. Probablemente falta muchas más obras y por tanto tenemos que acometer nuevos desafíos. Queremos hacer de nuestra región una que nos proteja, en segurdad, seguir trabajando en fuerza y medios para las policías, pero también recuperando espacios públicos, utilizado Inteligencia Artificial, una región que crezca en materia económica, que invierta en los renglones clásicos como minería, agricultura pesca, pero que también ponga en relieve las industrias creativas y el turusmo. Una reigón que no cuide que evite que niños sean abusados por pederastas y una región que crezca de manera sustentable y sostenible porque no da lo mismo cualquier tipo de desarrollo para nuestra región".

Finalmente, Francesco Venezian, independiente del pacto Partido Republicano, concluyó diciendo que "cuando me preguntan por qué me metí esto, porque al igual que muchos de los que vivimos en la región tenemos dos alternativas: ver cómo nos seguimos empobreciendo año a año con aumento de seguridad, mala salud, mala educación, falta de probidad, mal uso de los recursos públicos; o me hago parte de la solución. Y a eso estoy dedicado, a hacer una gestión correcta dentro del Gobierno Regional, de tal manera que la ciudadanía pueda en forma expedita meterse a las páginas del Gobierno Regional, ver qué se está gastando en cada comuna, qué peso le cuesta al Gobierno Regional construir una plaza, construir luminarias, implementar vehículos. Eso es lo que necesitamos: transparencia. Basta de ideologías. Tenemos que trabajar por una región como un todo, transversalmente".

