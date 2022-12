Tesorera habría dejado sin fiesta de graduación a todo un cuarto medio de Colegio de Quilpué y los habría defraudado en al menos 6 millones de pesos

Decepción, ese era solo uno de los sentimientos que abrazaron apoderados, padres y alumnos de cuarto medio del colegio Esperanza de Quilpué que vieron como el evento más importante para muchas familias al cerrar la época escolar simplemente se frustraba.

Según cuentas apoderados fueron años de esfuerzo y sacrificio para muchas familias para juntar los dineros para este magno evento que cerraría toda una vida escolar en la esperada Fiesta de graduación.

El lugar elegido era un centro de eventos de la comuna de Olmué, en total habían reunido cerca de 6 millones de pesos y todo estaba en manos de la tesorera quien ya había anunciado que tenía todo reservado, aunque no había mostrado documentos que así lo acreditarán.

"Ella juntó los dineros durante los cuatro años de media. Este año, a principio de año, hizo la reserva sola, a través de un abono de 500 mil pesos, y nos dijo que estaba todo listo; sin embargo, cuando uno le pedía comprobante, no mostraba nada. Hubo varios conflictos en torno a la fiesta", contó una de las apoderadas afectadas al diario La Estrella de Valparaíso.

Pero a solo 24 horas del evento todo comenzó a derrumbarse, cuando ya los vestidos de fiesta estaban comprados, los padres habían reservado su día laboral para estar junto a sus hijos un comunicado emitido por la tesorera encendió las alarmas.

"Ella subió un comunicado donde decía que el local nos había cancelado la fiesta y que nos habían corrido la fecha, pero que ella no iba a aceptarlo, porque era en enero. Nos pidió que por favor no nos comunicáramos con el centro para no generar conflictos. Pese a esa solicitud, uno de los papás llamó al centro y dijeron que no había pago, que la fiesta no se podía realizar porque no se había cancelado. Dieron la posibilidad para pagar hasta las diez de la noche e incluso hasta horas de la mañana, sin embargo, ella no tenía la plata", relata la misma apoderada afectada al diario porteño.

Por ahora aquella fiesta frustrada será cambiada por un pequeño evento en una parcela que se realizaría este mismo fin de semana, mientras que ya se hizo una denuncia que espera sea revisada por la justicia para determinar qué pasó con los 6 millones de pesos que por años juntaron estos apoderados y que a solo 24 horas del evento más importante para cerrar el ciclo escolar simplemente se esfumaron.

