¿«Territorialistas» vs «Parlamentaristas»? Crece la tensión entre las listas regionales de Renovación Nacional en Valparaíso

Si bien, en las huestes de Renovación Nacional (RN) en la región de Valparaíso reconocen que esperaban llegar a las elecciones internas del 19 de agosto bajo un clima de unidad, interpretada en la presentación de una sola lista, la irrupción del grupo liderado por el abogado Leonardo Contreras Neira crispó los ánimos en la tienda.

Los militantes de este partido de Chile Vamos están convocados a presentarse en las urnas el próximo sábado 19 de agosto, tanto para elegir a la nueva directiva nacional como a las regionales, instancia en la que se conocerá quien administrará los destinos de la tienda por los próximos dos años, periodo fuertemente marcado por las elecciones que se avecinan, como las municipales, de consejeros y gobernadores regionales.

Bajo este contexto, RN en la región de Valparaíso había acordado inicialmente levantar una lista unitaria, en pro de generar consenso entre los militantes, y que tendría a Alfonso Vargas Lyng, ex diputado por el extinto Distrito 10 de la zona interior de la región y ex subsecretario para las Fuerzas Armadas y de Agricultura durante los dos gobiernos del ex presidente Sebastián Piñera, como su presidente.

No obstante, el abogado Leonardo Contreras, ex candidato a la Alcaldía de Valparaíso, decidió reunir a un grupo de miembros del partido para levantar una candidatura alternativa, la cual abrió la tensión en la tienda al denominarse como «territorialistas», llamando a sus contrincantes en la elección interna como los «parlamentaristas».

"Decidimos armar un grupo, que nos hemos denominado «territorialistas», donde hay apoyo del 95% de los concejales de la región, con una concejala que no nos va a apoyar; y de los cores de la región, salvo una que va de candidata en la otra lista. Tenemos un trabajo con las bases, que es recoger lo que hemos sembrado en harto tiempo, y en oposición a esta parlamentarización del partido", señaló Contreras a Puranoticia.cl.

De igual forma, el abogado expuso que su candidatura busca representar "el respeto a las bases, las que de repente tienen opiniones distintas a la de parlamentarios o ex parlamentarios con influencia en la toma de decisiones". A ello explicó que su opción en las elecciones surge porque "lamentablemente en la región de Valparaíso hemos vivido un proceso que llamamos de 'parlamentarización de RN', donde todas las decisiones pasan por los parlamentarios, donde los dirigentes del partido son designados, afines o trabajadores de parlamentarios".

Esta situación fue abordada por la consejera regional Edith Quiroz, quien se postula como primera vicepresidenta en la lista opuesta a la de Contreras: "Que a mí me hablen de eso cuando yo soy del territorio, soy del terreno desde siempre, y por algo tengo la votación que tengo. Obviamente que tenemos referentes parlamentarios, que además son de nuestro partido y eso no tiene ningún pecado. Cada uno que tiene un cargo de representación, sea el que sea, es porque se la ha jugado por representar al partido y porque tiene los votos que lo avalan".

Respecto a la campaña que integra –la liderada por Alfonso Vargas, quien está fuera de Chile, motivo por el que se excusó de hablar con Puranoticia.cl– Quiroz contó que "somos todos de amplia trayectoria y compromiso con el partido, la gran mayoría militantes fundadores de RN y cada uno con una experiencia política bastante amplia", a lo que agregó que lo que buscan es "la unión de los militantes del partido, en pos de un buen futuro, porque somos uno de los más importantes de Chile".

Su lista está compuesta de la siguiente manera: como presidente, el ex diputado y ex subsecretario, Alfonso Vargas; como primera vicepresidenta, la core Edith Quiroz; como segunda vicepresidenta, la jefa de gabinete del diputado Andrés Celis, Marcia Oyarzún; como secretario general, el alcalde de Limache, Daniel Morales; y como tesorero, el ex director regional del Sename en Valparaíso, Marcelo Platero.

La lista contraria, en tanto, está conformada por el abogado y ex candidato a la Alcaldía de Valparaíso, Leonardo Contreras, como presidente; por la alcaldesa de Papudo, Claudia Adasme, como primera vicepresidenta; por el empresario José Aboal como segundo vicepresidente; por la consejera regional de San Antonio, Paola Zamorano, como secretaria; y por la concejala de Limache, Amal Salem, como tesorera.

