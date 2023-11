Taller de Baile Latino IND: Transformando vidas y creando lazos inquebrantables

El programa de deporte de participación social del subcomponente "Mujer y Deporte" ha impulsado un taller de baile mixto enfocado en los ritmos latinos, impartido en dos sedes: "Distrito San Martín" en Viña del Mar y el bar "Tridente" en Valparaíso. Este taller, dirigido por la experimentada coreógrafa y profesora de baile Denisse Urrutia, ha resultado en una experiencia transformadora para sus participantes.

En medio de pasión, esfuerzo y una determinación inspiradora, Francisca Vargas y Juan Francisco Fernández, dos participantes del taller de baile latino dirigido por la talentosa Denise, comparten sus experiencias y emociones mientras se preparan para su próxima presentación.

"Para mí, el baile era simplemente diversión en el social, sin técnica ni nada", comparte Francisca, de 32 años, conocida cariñosamente como Fran entre sus compañeros. "Pero ahora me siento más segura, lista para bailar con cualquiera sin perder el ritmo. Denise no solo enseña baile, sino que también es una persona increíble."

"Nos metimos a las clases con Denise porque ya la habíamos visto bailar aquí en el social", comparte Fran, resaltando la motivación detrás de su decisión. Por su parte, Juan enfatiza cómo estas clases le han permitido enfrentarse al público y superar sus miedos.

Fran enfatizó su progreso personal: "Me defiendo si me saca a bailar cualquier persona o cualquier hombre que no conozco, yo bailo. He aprendido mucho con Denise, aparte que es una muy linda persona". Mientras tanto, Juan destacó el énfasis en la técnica que ha adquirido durante el taller.

Ambos expresaron su entusiasmo por asistir a los talleres semanales, considerándolos como un momento clave en sus vidas. Juan lo describe como "el quiebre de la rutina" que espera cada semana, mientras que Fran lo considera como su "nivel de desestrés", una actividad sagrada en su semana ocupada como madre.

Para el Seremi del Deporte, Leandro Torres, “los talleres del programa Deporte de Participación Social, tienen como objetivo no solo que las personas jóvenes, adultas y adultos "mejores" realicen algún tipo de actividad deportiva, sino que también busca que se desestresen y compartan con otras personas, generando lazos de amistad y fraternidad que en algunos casos se extiende más allá del taller mismo, al igual que la relación de respeto y cariño que generan hacia los y las profesoras”

Denisse Urrutia, monitora del taller de ritmos latinos, ha guiado a los participantes a través de técnicas básicas de salsa y bachata, con un enfoque en el nivel principiante. El objetivo principal del taller, según Urrutia, es permitir a las personas conectar consigo mismas a través del movimiento corporal, superando límites y disfrutando cada avance.

La culminación del taller se verá reflejada en una presentación en la Universidad de Las Américas, donde los alumnos exhibirán lo aprendido. Cuando se les pregunta sobre sus sentimientos antes de la presentación, Juan admite sentir miedo, pero está comprometido a llevarlo a cabo, mientras Fran se siente lista y confiada en el trabajo en equipo y la preparación que han logrado a lo largo de estos meses.

Deporte de participación social

El programa DPS cuanta con 348 talleres gratuitos en la región. Con 115 talleres del componente mujer y deporte, 95 para jóvenes, 112 para adultos mayores, 05 de pueblos originarios, 04 de adultos en movimiento y 17 para personas en situación de discapacidad.

PURANOTICIA