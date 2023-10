Suman antecedentes y lista de testigos a denuncias por comercio sexual de menores en residencias de Mejor Niñez en la V Región

El diputado Andrés Celis concurrió este jueves a la Fiscalía Local de Valparaíso para entregar antecedentes respecto a abusos que han ocurrido en algunas residencias de Mejor Niñez y una lista de testigos que se suman a la denuncia realizada por el mismo en septiembre de este año, donde dio a conocer que existirían casos de explotación sexual de menores que habitan en al menos 5 residencias femeninas en comunas de la región de Valparaíso.

El parlamentario calificó como "hechos gravísimos" los testimonios que dio a conocer y advirtió que tiene "elementos fundados, de gente responsable, profesionales, tanto del ámbito público, como entes colaboradores y gente que, además, había hecho denuncias ante los tribunales".

Por su parte, la abogada Benedicta Mc-kinlay puntualizó que "hoy día estamos concurriendo porque nosotros desde fines del mes de septiembre hemos recibido información por medio de correo electrónico a la casilla del diputado Andrés Celis donde varias personas, ciudadanos han hecho denuncias respecto a abusos que han ocurrido en algunas casas de acogida".

Uno de los casos que se entregó como antecedente hace referencia a unos pasajes a Calama que menores escondieron bajo un colchón. Según el diputado, las niñas "se habían ido pero se devuelven a esta residencia y tienen un entrevero con las cuidadoras, desesperadas porque tenían que ir a Calama el sentido era claro, ellas trabajaban en Calama ¿por qué? porque las explotaban sexualmente. Hay más antecedentes sobre eso pero me quiero quedar hasta ahí".

Asimismo, entregó otro ejemplo, donde mencionó que se habrían producido violaciones al interior de algunas de las residencias de la región de Valparaíso. En este contexto, informó que *"los detalles son muy escabrosos y también están las denuncias respectivas, que se las entregamos en su poder a la fiscal regional".

Respecto a las próximas acciones que el diputado va a tomar, mencionó que "nos hemos puesto en contacto con la UNICEF que tiene sede tanto en Nueva York como en Europa porque queremos pedir acciones preventivas e incluso ir a la Comisión Interamericana, con sede en Washington, porque creemos que esto es mucho más grave incluso de lo sucedido con los niños en la calle Brasil, ocurrido hace algunos años atrás aquí en Valparaíso, y vemos que la Defensoría de la Niñez y algunos entes del Poder Judicial hoy están más preocupados de que un diputado haya dado a conocer estos elementos de manera pública que de tomar acciones respecto a los hechos".

"En esto nosotros no vamos a decaer y aquí es caiga quien caiga. De verdad tenemos elementos fundados, antecedentes serios y vamos a seguir caso a caso, cada día van llegando más antecedentes y elementos y yo por lo menos no me voy a prestar para que aquí se quiera encubrir a alguna persona. desconozco que haya algún sentido respecto a aquello pero me parece muy extraño que frente a lo que a mí me ha tocado ver, que de verdad es fuertísimo, no haya habido ningún avance así", cuestionó el representante del distrito 7.

Finalmente, Celis enfatizó en que "en redes sociales aparecen fotos de niñas, niños que viven en residencias y que se ofrecen para el comercio sexual ¿cómo nadie sabía eso?". Frente a esto, el parlamentario adelantó que va a pedir una reunión privada al presidente Boric: "Yo le pido al Presidente que me reciba, para darle a conocer toda esta información y que el Estado se haga parte también en esta causa porque no puede ser que los niños, niñas y adolescentes hoy día estén a la suerte en cuanto a que no esté el Estado a la protección, al cuidado debido de ello".

