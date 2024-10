Sujeto muere acribillado mientras esperaba una supuesta venta de drogas junto a su familia y a un costado del santuario de Lo Vásquez

Momentos de terror se vivieron a eso de la medianoche de este martes 6 de octubre en la comuna de Casablanca, en la región de Valparaíso. Esto, luego que un hombre de 25 años fuera asesinado tras recibir una gran cantidad de impactos balísticos mientras aguardaba por una supuesta venta a un costado del Santuario de Lo Vásquez, y en presencia de su pareja, de 32 años; y sus dos hijas de 6 y de 10 años.

La familia, proveniente de Cartagena, llegó a un costado del templo a bordo de su automóvil. Mientras esperaban por una supuesta venta –que podría obedecer a una posible transacción de drogas–, un número indeterminado de sujetos desciende de un vehículo y comienza a disparar una gran cantidad de tiros al padre de familia.

El subprefecto Flavio Espinoza, jefe de la Brigada de Homicidios (BH), de la Policía de Investigaciones (PDI Valparaíso, indicó que esta familia "venía al santuario para efectuar una compra, la que se investiga. En esta dinámica, son abordados por un vehículo con una cantidad indeterminada de sujetos, que se abalanzan contra este hombre, de 25 años y sin antencedentes, y le percutan diversos impactos balísticos en el plano superior del cuerpo, los que le provocan la muerte".

Si bien, se informó que el cuerpo pudo haber recibido más de una veintena de disparos, lo cierto es que las diligencias de la policía civil pemitieron establecer que al menos hubo 46 impactos de bala en el lugar, muchos de los cuales fueron dirigidos hacia el automóvil de la familia. No obstante, la BH aseguró que ni la pareja del fallecido ni las niñas de y 10 resultaron heridas producto del brutal acribillamiento.

"Lo que hemos levantado como información es que habría sido netamente en dirección a este hombre de 25 años, no así a la familia. La mujer y menores no sufrieron lesiones", agregó el subprefecto Espinoza, quien agregó que "hemos hablado con familiares y amigos que han llegado al sitio del suceso, pero no hemos logrado captar mayores anecedentes de parte de ellos. Seguimos conversando con ellos para que puedan aportarnos antecedentes que sean de relevancia para la investigación".

"Como están repartidos los impactos balísticos, hay dinámica de movimientos, los que pueden dar luces de que están más concentrados cerca del vehículo, pero al parecer habrían efectuado otros disparos a metros del sitio del suceso, supuestamente en la huida del vehículo luego de cometer el hecho", añadió el jefe de la BH.

Cabe hacer presente que tras el salvaje crimen, los antisociales regresaron al automóvil de color negro en el cual arribaron al santuario de Lo Vásquez y luego emprendieron su huida, en dirección desconocida, utilizando para ello la ruta 68.

