¿Suicidio o secuestro? El misterio tras la desaparición de una joven en Quintero (con amenazas y mentiras incluidas)

Más de 10 meses han pasado desde que la joven Valentina Mardones Acevedo desapareció misteriosamente en la comuna de Quintero. Pese a ello, sus padres la siguen buscando con la misma esperanza que tenían aquel 8 de agosto de 2022, cuando la joven universitaria decidió comprar un boleto sin retorno en el terminal de buses de Santiago para dirigirse a la costa de la región de Valparaíso.

Valentina, que cursaba el tercer año de Arquitectura en la Universidad de Chile, se fue de su casa dejando una carta de cinco páginas, escrita a mano, en la que le manifestaba a sus padres que su intención era "ver la playa por última vez". Y es que a pesar que podría tratarse de una carta de despedida, la familia de la estudiante se aferra a la tesis de un secuestro; esto, respaldado en unos amenazantes mensajes recibidos.

ETAPA ACADÉMICA COMPLICADA

Los padres de la joven revelan que los problemas de Valentina comenzaron el año 2017 cuando sus buenas calificaciones le permitieron entrar a estudiar Arquitectura en la U. de Chile. No obstante, al año siguiente comenzó a notar que la vida académica le estaba pasando la cuenta y que se sentía muy agobiada, motivo por el cual comenzó a ir a terapia con un psicólogo y, después, decidió congelar sus estudios el 2019.

"Estuvo super complicada porque si se echaba taller, se echaba la carrera y eso es lo que para nosotros, supuestamente, detonó su ida", indicó en un reportaje de Meganoticias Luis Mardones, padre de la joven desaparecida, quien también comentó que tras congelar sus estudios, su hija decidió empezar a trabajar para emprender un viaje, retomando sus estudios el año 2020.

Andrea Ramírez, una de sus mejores amigas, cuenta además que Valentina "era sencilla, era muy humilde. Siento que ella siempre velaba por nosotras más que por ella misma y agradecía mucho eso. Era muy buena escuchando, muy mala para hablar de ella misma también, pero una persona muy linda".

LA CARTA

A eso de las 13:00 horas del 8 de agosto de 2022, una amiga de la familia le pregunta a Catherine Acevedo por su hija, debido a que se había salido de unos grupos de WhatsApp. La madre contesta que Valentina está de vacaciones en su casa. No obstante, al llegar Matías, hermano de la joven desaparecida, observa que en su habitación no había nadie, aunque le llamó la atención la presencia de una carta.

"Estoy cansada, no puedo más, hace demasiado tiempo que no le veo sentido a nada de lo que hago. No me siento feliz con nada de lo que hago, no tengo motivación ni sueños, todo he estado haciendo ha sido en automático", reza la carta.

Valentina también relata que "no sé si la culpa la tuvo la universidad o la carrera que escogí, supongo que nunca lo voy a averiguar. Sólo sé que mi cabeza está mal. No tengo ni la mayor idea de lo que estoy haciendo, no soy capaz de pedir ayuda".

"Me voy al mar. Tenía muchas ganas de ver la playa por última vez. Los quiero a todos. Adiós", agregó la joven en la misiva que dejó en su habitación aquel 8 de agosto, hecho que podría dar cuenta de un presunto suicidio, tal como lo investiga Fiscalía.

SU TRAYECTO A QUINTERO

Eran las 10:00 horas de aquella mañana cuando la joven salió de su casa rumbo a la estación de metro Parque O'Higgins, desde comenzó su trayecto rumbo a Estación Central, donde fue vista por las cámaras de seguridad en el terminal de buses.

La joven llegó caminando al terminal a las 10:45 horas con un buzo, una mascarilla y un pequeño bolso blanco. Cinco minutos más tarde se sube a un bus rumbo a Quintero, el cual tenía su hora de llegada a las 13:15 horas.

A eso de las 14:00 horas, las cámaras de televigilancia de la Capitanía de Puerto de Quintero la muestran descendiendo del bus sola, ya en esta comuna costera de la región de Valparaíso. Después de eso, no existe más rastro de Valentina Mardones.

INICIO DE LAS SOSPECHAS

Si bien, habiendo transcurrido un mes de la misteriosa desaparición de la joven, todo hacía presumir que se trataba de una carta-despedida la que dejó, lo cierto es que el llamado de un mariscador de Quintero encendió las alarmas de la familia.

Según cuentan los padres, el sujeto les dijo que vio un bolso en los roqueríos de la playa El Libro, ubicada en las cercanías del lugar donde fue vista por última vez por las cámaras de televigilancia de la repartición de la Armada.

El hombre relata que el bolso contenía su pase escolar (TNE), un pasaje de bus, dulces, una billetera y un carnet de identidad, los cuales dejó en el mismo lugar, descartando llevarlos a la PDI para "no meterse en problemas". Respecto a los motivos que tuvo para llamar, explicó que lo hizo después de ver que la estaban buscando con afiches.

Lo que no contó en aquella oportunidad el mariscador conocido como «El Palomino» fue que el hombre utilizó la cédula de identidad de Valentina Mardones para iniciar el trámite de portabilidad de un teléfono celular, tal como lo ha demostrado la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía local de Quintero.

Esto fue clave para que las sospechas de la familia se posicionaran justamente sobre este hombre, quien mantiene cinco o seis perfiles en Facebook y otras redes sociales. De hecho, la abogada de la familia, Cynthia Pérez, explicó a Meganoticias que "las personas que sigue son mujeres en su mayoría, de un rango etario similar al de Valentina, y de una contextura física muy parecida a la de ella".

TESTIMONIO DEL SOSPECHOSO

A 10 meses de la desaparición de Valentina, «El Palomino» rompió el silencio para hablar del caso, diciendo a Meganoticias que "vi unas cosas en una roca y pensé que era de alguna persona que podía estar bañándose en la playa y no le tomé mucha importancia. Entré a bucear, salí y todavía estaban las cosas ahí, y me llamó la atención y me acerqué".

"Tomé las cosas, saqué la plata y me llevé su cédula de identidad el primer día. Al otro día, cuando volví a bajar, también estaban y me llevé casi la mayoría. Entonces, cuando llegué a mi casa, pesqué la cédula de identidad, ya que no me encontraba en una situación económica muy buena. Sé que cometí un delito en el sentido de haber hecho un mal uso de la identidad de ella", confesó el hombre de mar.

Además, planteó que "a pesar de lo que yo había hecho con su cédula de identidad, igual llamé a sus papás y les dije que había encontrado sus cosas, independiente de lo que pasara. Le dije que la había visto, no que las había tomado".

También expuso que "yo en realidad no tengo nada que ver con la desaparición de su hija. Espero que aparezca, pero yo no la conozco. Nunca la vi y si la hubiese visto, hubiese dado la información a la policía".

MENSAJES AMENAZANTES

Las sospechas de la familia comenzaron a crecer aún más luego que el caso de la desaparición de la joven universitaria se hiciera público. De hecho, los desconocidos les indican a los padres que detengan la búsqueda de Valentina.

"Cuando decidimos hacer público este caso, en la noche recibimos vía WhatsApp una amenaza. Yo le empecé a contestar a la persona que qué quería, si quería dinero. Me decía que no, que dejáramos de dar a conocer el caso en la tele; que a la Valentina la tenían ellos y que le iba a pasar algo", cuenta la madre.

La abogada Cynthia Pérez, en tanto, señala que "estas amenazas nos abren un paragua gigantesco de posibilidades, porque antes partíamos de la premisa que habría desaparecido, luego que habían encontrado sus cosas en una roca en la playa El Libro, pero ahora hay amenazas, no en base a buscar recompensa por decir o entregar a Valentina, sino que el hecho de amenazas por callarse".

¿SECUESTRO?

Son estos mensajes los que hacen pensar a la familiar en la posibilidad de secuestro, tesis que también está siendo investigada por la Fiscalía de Quintero, aunque según el fiscal jefe, Pablo Bravo, "una hipótesis relativa a un secuestro, atendido además el tiempo que ha transcurrido de cometido el ilícito, se diluye; por cuanto los secuestros tienen una finalidad y en este caso no se está cumpliendo la misma".

Finalmente, la madre dijo en el reportaje que "si ella se hubiera tirado al mar, en una semana hubiera devuelto el cuerpo o hubiera aparecido, no sé... alguna zapatilla, un pantalón, la polera, algo de su vestimenta. Pero no hay registro de eso, entonces seguimos con la esperanza de que alguien la tiene".

