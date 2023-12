Subsecretaria de salud anuncia investigación por bebé quemado en Hospital de Quilpué

La subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli, se refirió al caso de un bebé de dos meses que resultó quemado en el Hospital de Quilpué que se dio a conocer durante la jornada de este sábado.



Frente a la denuncia del padre, quien asegura que la lactante ingresó por problemas respiratorios y no por quemaduras, Albagli sostuvo que “el ministerio está enterado de lo que ha ocurrido y dentro del hospital se van a comenzar todos los actos administrativos para poder esclarecer con certeza qué fue lo que ocurrió, porque esto es muy delicado".



"No podemos adelantarnos a dar una respuesta en un contexto de incertidumbre, pero sí estamos tomando las medidas para tener esa certeza”, señaló.



La mañana de este sábado un bebé de dos meses ingresó al Hospital de Quilpué por dificultades respiratorias, pero su padre asegura que “el niño tenía los pies súper lastimados. Cuando lo dejé ahí, estaba tranquilo, se había tomado su última leche y cuando regresamos tenía los pies súper lastimados, botando el cuerito”.



El progenitor señaló que durante la mañana del sábado, en el recinto hospitalario le dijeron que era “una enfermedad, un virus, cosa que no era real”.

“A mi pareja le preguntaron si se le había caído agua caliente arriba del bebé y no entiendo por qué le preguntaron si no estuvo ahí. Ellos me dicen que era un virus, comenzaron a decirme que le querían inyectar antibióticos y yo les dije que por qué si no saben qué virus o enfermedad tiene, si supuestamente era eso, y en la tarde me salen con este informe y ninguno de los doctores me dio información de nada”, complementó.



Tras constatarse las quemaduras, el bebé fue trasladado al Hospital Gustavo Fricke, de Viña del Mar.

