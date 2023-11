SSVSA y Hospital Van Buren realizan jornada sobre Ley Mila y el derecho a la compañía de niños y niñas hospitalizados

Con la presencia Priscilla Astudillo, madre de la pequeña Mila quien padecía un daño hepático el año 2021 y quien visibilizó la necesidad de que los niños y niñas así como adolescentes recibieran un acompañamiento digno durante se estadía en los hospitales, se efectuó la jornada de satisfacción usuaria y alcances de la Ley Mila, desarrollada por el área de Participación Ciudadana y Trato Usuario del Servicio de Salud Valparaíso San Antonio y el Hospital Carlos Van Buren.

La jornada contó con la presencia del director (s) del Servicio de Salud Valparaíso- San Antonio, Cristián Gálvez, la Seremi de Salud, Lorena Cofré, el director del Hospital Carlos Van Buren, Dr. David Gutiérrez, el director del Hospital Claudio Vicuña de San Antonio, Enrique Jiménez, subdirectora (s) Gestión Asistencial, Heike Obermoller, subdirector del Hospital Carlos Van Buren Dr. Simón Rojas, subdirectora (s)APS, Graciela Astudillo, subdirector de Recursos Físicos y Financieros Nelson Basaes, jefe de Participación Ciudadana y Trato Usuario Óscar Barrales referentes de la Ley Mila de los establecimientos de la red.

En sus palabras iniciales, Gálvez señaló que “este hito de Priscilla y Mila junto a su comunidad me llena de alegría porque también me tocó vivirlo en lo personal y que se transforme en una ley es una buena noticia. No puedo dejar de señalar que el derecho a la compañía de quienes están hospitalizados tiene que ir de la mano, tiene que ir acompañado, también de una condición de infraestructura, porque la condición de imposibilidad para que generemos mejor atenciones en la salud también pasa por la infraestructura no sólo el tema humano del cual somos responsables. Y allí en retrospectiva en el rol que me corresponde junto con el Dr. Gutiérrez y la con la autoridad sanitaria, para mejorar esas condiciones. El año 2012 recién se promulgó la Ley de derechos y Deberes de los Pacientes, porque se tuvo que consagrar por ley que existiese un trato digno y esto nos invita siempre a reflexionar respecto de por qué tenemos que generar leyes para tener un trato humanizado. Estoy seguro de quienes están en este auditorio enfrentan condiciones de gran adversidad, los trabajadores y trabajadoras de salud enfrentamos condiciones de adversidad, pero también la comunidad usuaria nos invita a reflexionar respecto de esta cotidianidad del día a día , por lo tanto, a Priscilla mi más profunda admiración por esa tenacidad, por atreverse, por esa valentía y este es un muy buen momento de mirar en conjunto como avanzamos hacia un ideal que tenemos que es el derecho a la salud”.

Por su parte, la madre de Mila señaló que “a mi hija le detectaron atresia vía biliar a los tres meses, que es una enfermedad al hígado, ahí empezó este camino de lucha que muchas madres vivimos, de muchas hospitalizaciones. Fue muy desgastante lo vivido, no poder dormir bien y estar permanentemente en vigilia para acompañar a un bebé en este caso. Es muy importante acompañar aunque sea pequeña, porque fomenta una pronta recuperación y fortalece la seguridad y desarrollo. Dejarlo llorar y pedir por su mamá o papá deja secuelas profundas”, puntualizó.

En tanto, la Seremi de Salud destacó que “agradecemos el respaldo que nos da la Ley Mila para enfocar un trato digno con humanización, empatía y calidez, sin duda, se da en primera instancia por la trabajadoras de la salud. Sabiendo que las enfermeras son las gestoras del cuidado, yo les entrego mi agradecimiento y la admiración por todos los pormenores que tiene que vivir. El trabajo en salud pública que estamos haciendo todos los días desde la atención directa, secundaria, primaria es muy relevante y sumo a la Ley Mila puesto que tenemos que tratar de empujar un Estado que garantice aquello”.

El trabajo diario de todas las madres y padres que sufren con un hijo enfermo generó la Ley Mila Nº 21.372 que garantiza el poder acompañar a los hijos en todo momento además de personas gestantes por parte de sus padres, madres, tutores o personas significativas durante su atención de salud.

