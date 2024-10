"Soy el más competitivo": Manuel Millones apuesta todas sus fichas a la segunda vuelta apelando a los apoyos transversales recibidos

A 48 horas del inicio de las elecciones comunales y regionales en todo nuestro país, los candidatos ya tienen prácticamente todo definido para los comicios, por lo que ahora sólo se están enfocando en sus respectivos cierres de campaña.

Fue este el contexto utilizado por Manuel Millones Chirino para destacar los apoyos transversales que ha recibido a lo largo de estas semanas de campaña, con respaldo de parte importante del espectro político, desde la DC hasta Republicanos.

En efecto: el todavía Consejero Regional (Core) de Valparaíso ha recibido muestras de apoyos de candidatos, militantes y ex integrantes de la Democracia Cristiana (DC), como el del ex diputado Daniel Verdessi o la senadora Ximena Rincón; pero también de cores y candidatos del Partido Republicano, como Iván Soto y Marcos Tricallotis, ambos destituidos de la tienda justamente por expresar su apoyo a Manuel Millones.

Sobre esta transversalidad de apoyos, Manuel Millones señaló a Puranoticia.cl que "yo creo que lo más importante es que ellos reconocen en mí un liderazgo convocante, con capacidad de escuchar a moros y cristianos, izuierda y derecha, por un sólo objetivo: el desarrollo y bienestar de la población de la región de Valparaíso. Eso es lo que distintas personas de diferentes colectiva recoocen en mí".

"Mi historia es el mejor aval: he trabajado con todos los intendentes y siempre me he destacado por ser una persona qe construye acuerdos. Soy autor del convenio de programación de campamentos, del convenio de salud, del convenio de caletas, el convenio de seguridad, el convenio para establecer un Centro Regional de Autismo, presido el Foro del Cáncer. Lo que quiero destacar es que eso es lo que ven en mí, una trayectoria en la que he sido súper consecuente, en que teniendo una identidad política definida, de centroderecha, tengo la capacidad de escuchar y de implementar una buena idea en incluso quien no piense como yo".

Junto a ello, Millones aseguró que durante su campaña ha recibido muestras de apoyo por parte de la DC, del partido Demócratas, de Amarillos, del Partido de la Gente, del Partido Republicano, de RN, la UDI, de Evópoli y del Partido Social Cristiano, que es quien finalmente le da su cupo para que compita en la elección.

Pero sin dudas, los apoyos que reconoce que más le han llamado la atención recibir son de quienes alguna vez formaron parte de la Democracia Cristiana, como Eduardo Martínez, candidato independiente a Alcalde de La Calera; Luis Mella, candidato independiente a Alcalde de Quillota; el ya mencionado ex diputado Daniel Verdessi; el ex gobernador de Marga Marga, Christian Cárdenas, quien hoy busca la Alcaldía de Quilpué; el director del Centro de Estudios Regionales, ex Core DC y actual candidato al mismo cargo, Manuel Tobar; y el ex seremi DC de Bienes Nacionales, Daniel Vergara.

"Uno destaca el apoyo de personas de la DC. El Dr. Ramón García, candidato a Core por Marga Marga; Manuel Tobar, candidato a Core; porque eso da cuenta que aún teniendo diferencias políticas, ellos reconocen y valoran mi trabajo y están disponibles a apoyarme públicamente. Daniel Verdessi, doctor y ex diputado; Ximena Rincón, una líder nacional y candidata presidencial. Eso es lo que yo creo que uno destaca de pesonas que no piensan como uno, pero valoran y están disponibles a decir que soy yo quien puedo sacar a la región adelante", expuso el candidato a Gobernador.

Son estos atributos que da a conocer los que, a su juicio, lo posicionarían como la carta más fuerte de la oposición para enfrentar en una eventual segunda vuelta a Rodrigo Mundaca, la carta del oficialismo: "Yo me siento el intérprete de la nueva oposición que nace con el rechzo al primer texto constitucional que la izquierda le propiuso al país. Ahí interpreto a esa oposiciónn, que parte en Amarillos, Demócratas, hasta Republicanos. Quiero destacar porque tengo candidatos Republicanos que hoy me apoyan, no los que el partido destituyó, como fue Iván Soto y Marcos Tricallotis, que les costó el cargo por manifestar su respaldo, sino que hoy tengo concejales en diversas comunas del Partido Republicano que me están respaldando".

"Por eso digo que represento a la oposición que nace en el primer rechazo al texto consitucional, y creo que soy el más competitivo porque, en una segunda vuelta, el único que puede sumar votos diferentes a la derecha tradicional soy yo. Ninguno le puede ganar a Mundaca porque son derechas más de nichos: Republicanos es un grupo de nicho y no le va a ganar a Mundaca en segunda vuelta", agregó.

Sobre este punto el candidato del Partido Social Cristiano indicó que "si avanzara Venezian nos pasará lo mismo que le ocurrió a Kast con Boric; y la Hoffmann, con una UDI muy menoscabada, muy a la baja por los caros de corrupción que le han afectado, tampoco personas de centro van a ir a respaldar esta opción. Además, a ambos candidatos no les interesa ganar la Gobernación, sino que les interesa a sus partidos tener una plataforma de votos para ir al Senado el 2025. Esa es la verdad".

Finalmente, Millones hizo un llamado a las personas de oposición a que "si efectivamente el ojetivo es derrotar al candidato del PC y el FA, y tener un nuevo liderazo en la región, la opción soy yo, porque sumo votos de la derecha tradicional pero también de los de centro que nacen con el nuevo rechazo al texto constitucional".

A modo de resumen, vale hacer presente que Manuel Millones cuenta con apoyos en Viña del Mar de Iván Poduje, Carlos Williams y Marcelo Catril; en Concón, Pablo Rojas; en Quillota de Luis Mella; en La Calera, de Eduardo Martinez; en La Cruz, de Paolo Sanhueza; en Hijuelas, de Verónica Rossat; en Nogales, de Margarita Osorio; en Quilpué, de Christian Cárdenas; en Villa Alemana, de Marlene Gonzalez; en Limache, de Oriana Pérez Puebla; en Papudo, de Rosita Prieto; en La Ligua de Felipe Herrera; en Los Andes, de Nico Pirazoli; en San Felipe, de Jehielly Jarufe; en Algarrobo, de Gastón Dubornais; en Cartagena, de Cinthia Acuña; en San Antonio, de Álvaro Casanova; en Valparaíso, de Alexis Oliveros, Rodrigo Díaz, Juan Marcelo Valenzuela y el concejal Dante Iturrieta; en Juan Fernández, de Leopoldo González; en Quintero, de Tamara Tello y Jorge San Martín; y en Puchuncaví, de Juan González. Millones tambien concita el apoyo de candidatos de RN y la UDI al Consejo Regional, como Cristian Lucero y Renato Forno, además de la core Laura Acosta; del Demócrata Felipe Vergara. En Valparaíso está el candidato a core de la DC, Manuel Tobar.

PURANOTICIA