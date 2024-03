Sorpresivo giro de la UDI en Nogales: le quitan respaldo a Margarita Osorio y promulgan a Leslie Pacheco como su carta a la Alcaldía

Los graves problemas judiciales que enfrenta la alcaldesa de Nogales, Margarita Osorio, parecen haberle pasado la cuenta en Chile Vamos, pues la Unión Demócrata Independiente (UDI) anunció que le dará su respaldo a la concejala Leslie Pacheco de cara a la elección por la Alcaldía del domingo 27 de octubre de este año.

Cabe recordar que la jefa comunal estuvo incluso con la medida cautelar de arresto domiciliario total en el marco de la investigación por una multitudinaria estafa que afectó a unas 400 familias de las comunas de Nogales y Cabildo, ambas del interior de la región de Valparaíso, ilícitos perpetrados entre octubre de 2015 y diciembre de 2019.

De hecho, en la audiencia de formalización de julio de 2022, el tribunal estimó que la libertad de Osorio constituía un "peligro para la seguridad de la sociedad y de las víctimas", razón por la que debió cumplir su rol como Alcaldesa en su domicilio hasta inicios de 2023, fecha en la que la decisión fue revertida y pudo volver a sus labores. En su reemplazo, en condición de Alcaldesa suplente, asumió justamente Leslie Pacheco.

A estos hechos se sumó otro conflicto judicial, donde esta vez la protagonista fue la administradora municipal de Osorio, Paola Moya, quien fue formalizada y querellada por el delito de cohecho; esto, presuntamente por recibir sobornos por parte de Leonardo Guerra, un empresario local, a cambio de que su compañía fuera beneficiada con contratos con la Municipalidad de Nogales.

Estos factores hicieron que finalmente la tienda gremialista diera un giro y decidiera que la concejala Leslie Pacheco fuera su candidata por la Alcaldía, dejando en incertidumbre la eventual aspiración de ir por la reelección de Margarita Osorio.

El presidente regional de la UDI, Cristián Barrera, señaló que "tengo plena confianza en que Leslie, como ya ha demostrado, es la Alcaldesa que Nogales necesita. Desde que la conozco he sido testigo de su preocupación por su comuna y no me cabe duda de que volverá a encausar al Municipio en la dirección que los vecinos necesitan".

De igual forma, el líder gremialista local sostuvo que "como coalición hemos buscado los mejores nombres para las próximas municipales, y sé que Leslie es la mejor alternativa para conducir a Nogales por el camino del progreso y el trabajo para así avanzar en las soluciones, por ejemplo, de la crisis hídrica y el problema de accesibilidad vial que afligen a los habitantes de la comuna".

Finalmente, desde el partido afirmaron que Pacheco ha realizado un extenso trabajo en la comuna, liderando por más de una década la junta de vecinos de Villa Las Flores, además de ser quien obtuvo la primera mayoría en la última elección de concejales.

