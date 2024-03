¿Son ciertas las cifras de desaparecidos por los incendios en Viña del Mar? Diputado republicano por Valparaíso plantea sus dudas

Esta semana, Paola Castillo, hija de Rosa Alfaro, quien se encuentra aún desaparecida tras el incendio de febrero en Viña del Mar, fue junto a un grupo de vecinas del barrio Los Almendros del sector Achupallas de Viña del Mar, al Congreso Nacional para reunirse con el diputado republicano Luis Fernando Sánchez y buscar ayuda ante su situación.

“Mi madre desapareció el día del incendio. Nadie ha sido capaz de darme una respuesta. Mi madre seguramente cayó muerta en la calle, pero por negligencia, porque ninguna autoridad dio la orden de buscar a las personas primero y después limpiar”, dijo Alfaro.

“Ella no está, no está en ninguna parte, seguramente la botaron entre medio de los escombros como basura y ella era una persona muy valiosa. Ella y todos nuestros vecinos que están desaparecidos”, sostuvo visiblemente afectada la mujer. “Nadie fue capaz de decir 'busquemos a las personas desaparecidas, son personas, busquémoslas'. Ésa es mi petición, yo quiero saber dónde está mi madre, ella no era una hoja de papel para que se fumara”, añadió.

En el comunicado que el equipo del parlamentario envió a los medios se habló de 200 desaparecidos, cifra que dista bastante con lo que se ha informado oficialmente. "Un total de 47 días han pasado desde que el megaincendio ocurrido en Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, en que decenas de personas perdieron la vida y aún hay más de 200 desaparecidos", dice el escrito enviado a la prensa. Por lo mismo, Puranoticia.cl consultó a Sánchez al respecto, y éste señaló que aún tiene dudas sobre lo que asegura el Gobierno.

“La verdad no tengo la cifra. El Gobierno me dió un número mucho más bajo, pero sigo teniendo dudas al respecto. Creo que es posible que haya gente desaparecida respecto de quienes nunca hubo denuncias de presunta desgracia”, señaló.

Además, pidió que “el Ministerio de Justicia pueda aclarar esta situación y hacer un llamado a que todas las personas que no han logrado ubicar a sus seres queridos y que no han presentado denuncias aún, que lo hagan. No podemos dejar en el olvido a ninguna de las víctimas de este terrible incendio. Todas merecen nuestra memoria y sus familias la reparación del Estado”.

Al respecto, el Ministerio Público precisó que hay 135 fallecidos y que “a la fecha mantiene tres casos de personas desaparecidas, casos que se están trabajando con una unidad especializada de Carabineros. La indagatoria por esta arista de la causa que se abrió por el incendio que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Valparaíso, se mantiene vigente con diligencias en curso, las que están enfocadas en poder dar con el paradero de las víctimas”.

Asimismo, precisó que “con las diligencias desarrolladas a la fecha, se ha descartado que las personas desaparecidas correspondan a las víctimas que aún falta por identificar en el Servicio Médico Legal”.

PURANOTICIA