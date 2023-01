Sólo cuatro colegios de la región de Valparaíso integran el Top 100 de mejores promedios en la Prueba de Acceso a la Educación Superior

Sólo cuatro colegios de la región de Valparaíso aparecen en el Top 100 de los establecimientos con mejor rendimiento en la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), cuyos resultados se dieron a conocer este martes 3 de enero.

La elaboración de este ranking da cuenta de los establecimientos educacionales particulares pagados, particulares subvencionados y municipales, con puntajes más altos en las pruebas de Comprensión Lectora y de Matemática.

De los 100 colegios que obtuvieron los mejores resultados en la PAES, 96 son particulares pagados, 63 imparten clases en la región Metropolitana y 37 cumplen sus labores académicas en las restantes regiones del país.

EL TOP 4 REGIONAL

En específico, cuatro de ellos son de la región de Valparaíso: dos de Viña del Mar y dos de Concón, todos particulares pagados y que pasaremos a detallar a continuación.

El de mejor rendimiento a nivel regional es el colegio Alemán de Valparaíso, ubicado en la comuna de Viña del Mar, con un puntaje promedio de 813,2 puntos entre las pruebas de Comprensión Lectora y de Matemática. A nivel nacional, este establecimiento particular pagado ocupa el puesto 35.

Le sigue en el puesto 45 a nivel nacional el colegio St. Margaret’s British School, ubicado en la comuna de Concón, y cuyo puntaje promedio es de 805,7 puntos.

En el tercer puesto a nivel regional se ubica el The Mackay School, colegio particular pagado de Viña del Mar que obtuvo un puntaje promedio de 787,3 puntos, lo que lo ubica en el puesto 74 a nivel nacional.

Cierra el listado de establecimientos de la región de Valparaíso con mejor rendimiento en la PAES el colegio Albamar de Concón, que obtuvo un puntaje promedio de 778 puntos, logrando posicionarse en el lugar 85 del Top 100 a nivel nacional.

ESTUDIANTES DESTACADOS

Cabe hacer presente que en la región de Valparaíso, 28.232 personas rindieron la Prueba de Acceso a la Educación Superior en las 77 sedes dispuestas, quienes evidenciaron la principal diferencia en cuanto a la asignación de puntos, pues ahora la escala iba de 100 a 1.000 puntos, a diferencia de la antigua PSU que calificaba entre 150 y 850 puntos.

En cuanto a los resultados individuales, 14 estudiantes de la región recibieron distinciones en las denominadas Trayectorias Educativas, acción que reemplaza a los antiguos máximos puntajes de cada prueba.

En específico, se trata de 5 estudiantes de Viña del Mar, 4 de Rapa Nui y 1 de Concón, Quilpué, Juan Fernández, San Felipe y Panquehue.

Gabriel Gutiérrez, del colegio Alianza Francesa de Viña del Mar fue uno de los destacados en esta PAES. El joven con puntaje máximo en Ciencias señaló a Emol que conversando con gente del Ministerio de Educación "estaba un poco decepcionado porque esperaba que mi puntaje de Matemáticas fuera el que destacara. Después me dijeron si quería saber mis otros puntajes y en eso me dicen que tengo 1.000 en Matemáticas y quedé sorprendido. No entendía por qué no le daban el énfasis en Matemáticas".

Cabe hacer presente que desde este mismo martes 3 de enero se dio inicio al proceso de postulación a las universidades; mientras que el lunes 18 del presente mes se informarán los resultados de la selección; por lo que el martes 19 se dará inicio al período de matrículas.

PURANOTICIA