Solicitan reabrir investigación por muerte aún indeterminada de niña de 2 años en el hospital Van Buren de Valparaíso el 2013

La familia de Agustina Arévalo Aguilera, niña que falleció el 2013 en el Hospital Carlos van Buren de Valparaíso cuando sólo tenía 2 años, acudirán a tribunales para solicitar que se reabra la investigación de su deceso.

Será este lunes 25 de marzo cuando los abogados de la menor acudirán al Juzgado de Garantía de Valparaíso para exponer sus argumentos en la audiencia en la que solicitarán al magistrado la reapertura de esta indagatoria.

Cabe recordar que la niña falleció por "causas indeterminadas", luego de ser asistida por su pediatra en el hospital, quien le suministró tratamientos que no surtieron efectos positivos. A raíz de esto, la familia presentó una querella por negligencia médica.

Bajo este contexto, el abogado Rodolfo Precht, quien representa a la madre de la niña, indicó que en 10 años de indagatorias, ordenada reabrir varias veces, la Fiscalía no ha cumplido con las diligencias que el tribunal le ha ordenado realizar.

"Nos parece impresentable e improcedente que aún, la fiscal no haya concretado las diligencias que el tribunal dispuso, entre otras, la toma de declaraciones de todo el equipo de salud que atendió a la menor", sostuvo el jurista.

Junto a ello, Precht también planteó que "es imprescindible que la fiscal realice las diligencias, imponiendo su calidad de persecutora, para que tomen tales declaraciones a esas personas, pues de esas declaraciones pueden obtenerse antecedentes respecto a lo que sucedió con la menor el día de los hechos, y podría llegar a determinarse por qué falleció la pequeña Agustina".

El abogado sostuvo que "existe un peritaje particular emitido por el médico forense Luis Ravanal, presentado a la Fiscalía, que concluye que existió una mala praxis médica, que generó la muerte de la menor, documento que también debió haber motivado que la fiscal cumpliera con las diligencias ordenadas por el juez de Garantía".

No obstante, comentó que "la fiscal ha decidido no perseverar en la investigación, basada en la opinión del médico Lionel Grez –asesor de la Fiscalía–, mismo médico que el 2006 fue destituido del Servicio Médico Legal por la Contraloría, en un sumario que indagaba errores de identificación de detenidos desaparecidos del Patio 29 del Cementerio General de Santiago y mal uso de recursos públicos". Esto –en opinión de los querellantes– "pone en duda la seriedad y certeza de la versión del médico Grez".

"Nada nos asegura –explica el abogado Precht– que ese doctor, del que se ha sabido ha sido sancionado por faltas a la probidad, haya emitido su informe descartando una negligencia médica, sólo para evitar no perjudicar a otros médicos. Cuando el organismo obligado a investigar una muerte no lo hace, es el Estado el que está fallando a esa obligación. Este caso está a punto de convertirse en un grave caso de vulneración de Derechos Humanos, por cuanto la Fiscalía, con su inacción, está negando el acceso a la Justicia, al no investigar", concluyó.

Por último, desde la familia de la menor fallecida señalaron que no cesarán en su búsqueda de verdad y de justicia para Agustina.

