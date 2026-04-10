Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de La Serena

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Coquimbo: epicentro se localizó al noroeste de La Serena
Viernes 10 de abril de 2026 23:29
​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 22:16 horas de este viernes en la región de Coquimbo.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4 y se localizó a 34 kilómetros al noroeste de La Serena.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Coquimbo

  • La Serena: III
  • Coquimbo: III
  • La Higuera: III
  • Andacollo: II

