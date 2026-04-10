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Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Aysén: epicentro se localizó al suroeste de Cochrane

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Aysén: epicentro se localizó al suroeste de Cochrane

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El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Aysén: epicentro se localizó al suroeste de Cochrane
Viernes 10 de abril de 2026 22:15
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​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 20:34 horas de este viernes en la Región de Aysén.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.8 y se localizó a 45 kilómetros al suroeste de Cochrane.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

  • Cochrane: III
  • Puerto Guadal: III

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