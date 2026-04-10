Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Aysén: epicentro se localizó al suroeste de Cochrane

​Un sismo de menor intensidad se percibió a las 20:34 horas de este viernes en la Región de Aysén.

El Centro Sismológico Nacional indica que la magnitud del movimiento telúrico fue 4.8 y se localizó a 45 kilómetros al suroeste de Cochrane.

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo

Cochrane: III

Puerto Guadal: III

PURANOTICIA