Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al suroeste de Caldera

Un sismo de menor intensidad se percibió a las 15:11 horas de este miércoles en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.8 y se localizó a 55 kilómetros al suroeste de Caldera.

Las intensidades en escala de Mercalli son:

Región: Atacama

Copiapó: III

Tierra Amarilla: III

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

