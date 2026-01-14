Sismo de menor intensidad se percibió en la región de Atacama: epicentro se localizó al suroeste de Caldera

Click acá para ir directamente al contenido
El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.8 y se localizó a 55 kilómetros al suroeste de Caldera.

Miércoles 14 de enero de 2026 16:10
Un sismo de menor intensidad se percibió a las 15:11 horas de este miércoles en la región de Atacama.

El Centro Sismológico Nacional indicó que la magnitud del movimiento telúrico fue 3.8 y se localizó a 55 kilómetros al suroeste de Caldera.

Las intensidades en escala de Mercalli son: 

Región: Atacama

  • Copiapó: III
  • Tierra Amarilla: III

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres indicó que "continúa evaluando afectación a personas y daños a infraestructura y servicios básicos, cuyo resultado se reportará a través de los informes de incidente o emergencia elaborados por Senapred".

PURANOTICIA

