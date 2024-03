Sin Primarias, y en base a cerradas negociaciones en Santiago, la centro-izquierda definirá al rival de Jorge Sharp en Valparaíso

Intensas son las negociaciones que están sosteniendo los partidos políticos de centro-izquierda en pro del consenso que los lleve a competir unidos en la próxima Elección Municipal a desarrollarse el domingo 27 de octubre en todo el territorio nacional.

Es así como ya existen avanzados acuerdos en algunas comunas en las que no habrá competencia y se apoyará al candidato único del sector, en muchas de ellas en respaldo al Alcalde o Alcaldesa en ejercicio, como sería el caso de la comuna Concón.

Pero los negociadores también han definido otras ciudades donde deberán intensificarse las conversaciones para no llegar a la papeleta con más de una carta, como ocurre por ejemplo en el caso de la comuna de Valparaíso.

Y es que para competirle al alcalde Jorge Sharp, la Democracia Cristiana (DC) ha propuesto dos nombres: el del ex diputado y ex alcalde Aldo Cornejo; y el del ex director regional de la Onemi, Guillermo de la Maza. Por su parte, el Partido Socialista (PS) presentó las credenciales de Boris Kúleba. Pero eso no es todo, pues Convergencia Social (CS) respaldó públicamente la candidatura de la concejala Camila Nieto.

Con este panorama, la carrera la iría liderando Aldo Cornejo, sustentado básicamente en la experiencia adquirida tanto en el Municipio porteño como en la Cámara Baja. Así lo reconocen desde la propia DC que, de todas maneras, asegura que todas las tratativas las están llevando a cabo las secretarías nacionales, en Santiago.

"Sí existen conversaciones para ello", reconoció a Puranoticia.cl el core Roy Crichton, presidente regional de la Democracia Cristiana en Valparaíso.

Luego, el consejero regional prosiguió explicando que "es complejo, porque como Valparaíso es una comuna de más de 250 mil habitantes, esas negociaciones las están llevando solamente los secretarios nacionales de los partidos".

También aseguró que "nosotros, como directiva regional, vamos a respaldar todas las instancias negociadoras de nuestras respectivas estructuras nacionales. Además, tuvimos Junta Regional y el voto político fue apoyar a todas las instancias de negociación que lleva a cabo la mesa directiva nacional del partido".

Crichton precisó de igual forma que "hay un rango de comunas, que las están negociando directamente los secretarios nacionales de los partidos, que en nuestro caso es Alejandra Krauss. Y ese es un rango. Nosotros hacemos informes políticos desde la región cuando los secretarios nacionales nos piden una opinión".

Pero, ¿qué pasa con el Partido Socialista? Cabe recordar que la tienda proclamó como su precandidato a la Alcaldía de Valparaíso a Boris Kúleba.

Respecto al estado en el que se encuentra la candidatura del autodenominado «fiscalizador ciudadano», Puranoticia.cl conversó con el presidente regional del PS, el diputado Nelson Venegas, quien señaló que "la presidenta del partido (Paulina Vodanovic) ha señalado que nosotros llevamos candidatos en todas las comunas".

De todas maneras, el parlamentario por la zona interior de la Quinta Región (Distrito 6) sostuvo a este medio que "eso, obviamente, está sujeto a las negociaciones que se realizan a nivel central, en Santiago. Pero hasta el momento, nosotros tenemos candidatos en todas las comunas del país, para poder negociar las posibilidades por omisión o ver en qué característica se da".

Finalmente, y tal como indicó en reiteradas ocasiones el presidente de la DC en Valparaíso, Venegas enfatizó en que "esas negociaciones ni siquiera se hacen a nivel regional, sin perjuicio de que uno puede dar una opinión, pero esas reuniones se hacen siempre a nivel nacional con el resto de partidos".

