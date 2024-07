Sigue el desorden de la derecha en Valparaíso: RN confirma a Contreras, mientras Republicanos y el PDG no dan brazo a torcer

Cuando quedan sólo 12 días para la inscripción de candidatos, bastante confuso y dividido es el panorama en la derecha cuando se trata de Valparaíso. Si hace unas semanas se tenía claro que Chile Vamos no había incluido a la comuna en el listado oficial de candidatos del sector a nivel nacional -apenas algunas horas después de confirmarlo por la prensa-, hoy por hoy está claro que Renovación Nacional piensa distinto pues al abogado Leonardo Contreras le dijeron otra cosa y sigue en campaña.

En redes sociales se le ha visto muy activo hablando de su candidatura, pese a que no está en el documento oficial de Chile Vamos y que la UDI ya le había expresado su respaldo al candidato republicano Rafael González hace un tiempo. Pero también hay que recordar que junto a Republicanos, el Partido de la Gente busca competir por la comuna puerto con Juan Marcelo Valenzuela, y ninguno ha dado su brazo a torcer.

En entrevista con Puranoticia.cl, el líder del PDG Franco Parisi, aseguró que aún esperan lograr un acuerdo en el caso de Valparaíso y que no cree en las encuestas que posicionan a González como el más competitivo: “Nosotros esperábamos ser la candidatura única en Valparaíso, porque eso fue lo que hemos estado conversando por más de dos años y nuestro candidato Juan Marcelo Valenzuela lleva realizando campaña desde esa fecha. Ahora el partido Republicano levantó un candidato por algunas encuestas pagadas”, dijo.

Pero además esbozó que espera lograr un acuerdo en la capital regional para zanjar otros apoyos que están analizando, como la gobernación regional, y si llevan candidato en Concón, lo que podría afectar al candidato de Chile Vamos y Republicanos Pablo Rojas: “Si no se logra lo que nosotros habíamos conversado, vamos a llevar candidato en Concón. Entonces, eso todavía no está totalmente cerrado. Yo soy optimista, creo que vamos a llegar a un acuerdo, pero si no, hacemos lo que tenemos que hacer”, aseguró.

REPUBLICANOS: "LOS NÚMEROS HABLAN POR SÍ MISMOS"

Sin embargo, uno de los fundadores del Partido Republicano, Antonio Barchiesi, confesó que no hay espacio para negociaciones: “Espero que logremos competir con un candidato único de oposición, que sea el más capaz y el más competitivo, y sin duda esa persona es Rafael González”, afirmó.

El exconstituyente expresó que “Rafael González es el candidato más competitivo, es el que reúne las condiciones, las características necesarias para poder asumir un desafíos tan complejo como dirigir la municipalidad de Valparaíso, y además es un candidato auténtica y genuinamente porteño. Creo que los números hablan por sí mismos y dejan poco espacio a discutir quién es el más indicado para poder enfrentar a la izquierda en la disputa por la alcaldía de Valparaíso”.

En la UDI estaban esperando ver la definición de Renovación Nacional sobre su carta para Valparaíso, entendiendo que son parte de Chile Vamos. Sin embargo, pese a la postura del gremialismo, que quiere llevar a los que marquen más para poder ganar Valparaíso y espera lograr avances en las conversaciones con Republicanos, en RN regional ratificaron la candidatura de Contreras por el puerto, aparentemente, sin que todos en el conglomerado estuvieran enterados.

RN LO CONFIRMA COMO CANDIDATO DE CHILE VAMOS

Su presidente regional, Alfonso Vargas, lo dejó bastante claro al ser consultado por Puranoticia.cl: “Leonardo Contreras es el candidato de Chile Vamos en Valparaíso. En general puede que haya alguna comuna de excepción, pero para ganar un municipio tenemos que ir todos unidos o no se va a ganar. La negociación de Chile Vamos con Republicanos se lleva a nivel nacional, pero para RN regional el candidato es Leonardo Contreras y en eso estamos”.

Contreras, por su parte, indicó que “hemos tenido varios encuentros periódicos con las directivas nacionales de Chile Vamos con el fin de articular la estrategia para la elección del 27 de octubre. Se me ha comunicado que la candidatura que encabezamos sigue en pie, de hecho, esta semana tenemos una sesión de fotos con las candidata presidencial del sector, Evelyn Matthei, el día 19, junto a todos los candidatos a alcalde en los que Renovación Nacional lleva candidatos en la Región de Valparaíso como principal fuerza de oposición”.

Además, aseguró que “nos hemos reunido con José Mardones, presidente regional de Evópoli” y además se estaban reuniendo para coordinar las labores que el partido cumplirá en nuestra candidatura. Lo mismo con la UDI que está encabezada a nivel territorial por el concejal Dante Iturrieta. En cuanto a RN el sábado tuvimos un Consejo Regional donde mi candidatura fue ratificada con el apoyo unánime de todos los consejeros regionales y la directiva regional del partido, encabezada por Alfonso Vargas. Nosotros seguimos con el despliegue territorial y las actividades de campaña y en dos semanas más esperamos estar en la papeleta porque sabemos que tenemos la opción más competitiva, más cercana a la gente y que tiene un trabajo y trayectoria de mucha más larga data que cualquier otra candidatura que pretenda representar al sector”.

De hecho, aseguró que sumó a los exseremis de Salud Francisco Álvarez, y del MOP Pedro Sariego, además de la ingeniera Iris Vicencio, quien fue candidata anteriormente por la UDI.

Puranoticia.cl consultó al concejal UDI de Valparaíso, Dante Iturrieta, sobre todo esto, y lo que dijo abrió más dudas que certezas: “No nos corresponde a nosotros, le corresponde que se pronuncie RN, y ellos no se han pronunciado como debiera pronunciarse porque en la última lectura de los candidatos a nivel nacional dejaron libre Valparaíso y Viña, por lo tanto entiendo que no tendría el apoyo de Chile Vamos. Entonces, no se ha dicho tampoco si él va o no va porque de ir tendría que ir con el patrocinio de un partido, y en el listado de Chile Vamos no está. Salvo que él tenga las firmas pertinentes y vaya como independiente, no veo un futuro de su candidatura”.

Sobre la definición anunciada por el presidente regional de RN, dijo que “yo como militante UDI y concejal, no lo tengo claro… si el presidente regional de RN dice que sí es candidato, es porque ellos lo van a inscribir como partido, pero yo no sé si está con el acuerdo total de Chile Vamos. Esto ha sido un despropósito todo lo que hemos hecho, como Chile Vamos, al no llegar a un acuerdo definitivo, quedan dos semanas para las inscripciones y no hemos aprendido nada. No sé si es un egocentrismo de cada uno de los candidatos, pero yo creo que se debió haber juntado a todos los candidatos y tomar una decisión en conjunto. Si decimos que queremos Valparaíso, hagamos un sacrificio, dejemos de lado los egos y busquemos al mejor, pero lamentablemente eso no ha ocurrido”.

Queda poco tiempo y mucho que perder en la derecha en Valparaíso. Si no ocurre lo que hasta ahora no se ha logrado, que se pongan de acuerdo y lleven un solo candidato, lo más probable es que pierdan otra vez, tal y como ocurrió en Concón en 2021 cuando, con sólo un 22% Freddy Ramírez resultó ganador y se convirtió en alcalde principalmente porque los candidatos de la derecha no se decidieron nunca y fueron separados.

