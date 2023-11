Sharp tras robo a su casa: “Las políticas de seguridad no están dando el ancho"

El alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, se refirió al robo que afectó a su vivienda la noche de este sábado, haciendo un llamado de atención sobre las políticas de seguridad y combate a la delincuencia que se aplican en el país.

Los delincuentes ingresaron a su domicilio en cerro San Juan de Dios cerca de la medianoche, llevándose algunos aparatos electrónicos que encontraron luego de registrar el lugar, explicó el alcalde.

“Este hecho, lamentable, que nadie quiere vivir y que muchas personas en el país viven, no nos va a hacer ni tener más miedo ni tener más rabia por lo que está pasando en el país y en la ciudad”, comunicó Sharp a los medios de que recogieron su versión.

“Me lo tomo con harta calma porque lo que me pasó no me hará cambiar mi opinión respecto del tema seguridad en el país: la gente que vive con temor, que ha sido asaltada, lo sabe. Y las políticas de seguridad de este país de los últimos 20, 30 años, son las mismas que hoy. Las políticas de seguridad no están dando el ancho”, agregó.

En su opinión, para enfrentar esta realidad no solo se necesita mayor presencia policial, “sino también darle un giro a la forma en que se hace prevención (…) el país tiene un problema en sus políticas de seguridad porque son las mismas hace décadas, porque gasta 10% del presupuesto de la nación en prevención, porque no tenemos un Estado que se haga cargo de estos problemas que afectan al país”, sostuvo.

Asimismo, reafirmó su idea de avanzar hacia una “criminalidad cero, se puede hacer. Que sea una estadística. Como autoridad, no descansaré hasta ese objetivo. Y este hecho que nos afectó nos hace actuar con más fuerza, aunque algunos quieran convertir esto, lamentablemente, en un hecho político”, finalizó.

