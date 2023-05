Sernac interpuso demanda colectiva contra Esval por no indemnizar a clientes tras cortes de agua en la región de Valparaíso

En enero de este año, un extenso corte de suministro de agua potable se produjo en las comunas de Calle Larga y Los Andes, lo que afectó de manera directa a 33.422 clientes de la empresa sanitaria Esval, la cual no informó de manera oportuna los cortes, impidiendo que los usuarios tomaran medidas para enfrentar esta crítica situación, además de no indicar duración ni fecha de reposición del suministro.

La misma sanitaria entre los años 2021 y 2023 incurrió en 2.253 cortes injustificados de suministro de carácter no programado del servicio sanitario residencial de agua potable, lo que afectó a más de 1 millón de clientes en diversas comunas de la región de Valparaíso.

Ante las reiteradas irregularidades presentadas por la compañía, este viernes el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, recibió al director nacional del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), Andrés Herrera, quien presentó en detalle la demanda colectiva interpuesta contra Esval.

En ella se busca una compensación a todos los consumidores afectados, además de solicitar que la justicia aplique a la empresa las multas más altas, equivalentes a 1.800 UTM, vale decir, unos $113 millones, por cada uno de los consumidores afectados por los eventos denunciados.

El gobernador Mundaca señaló que estas irregularidades de Esval ponen en cuestionamiento la labor que está desempeñando la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS). Y agregó que "afortunadamente tenemos un Servicio Nacional del Consumidor que está haciendo la pega (…) lo que señala esta demanda colectiva es porque las personas no han sido suficientemente compensadas, a propósito de cortes no programados entre el año 2021 y 2023".

En tanto, el director del Sernac, Andrés Herrera, indicó que "hemos venido al Gobierno Regional de Valparaíso a compartir esta noticia con el Gobernador, que es la demanda colectiva que hemos interpuesto esta semana en contra de Esval por dos grupos de eventos. Ambas situaciones nos parecen graves. Aquí las empresas tienen que ser profesionales y deben hacerse cargo. Cuando la provisión de un servicio básico no es posible de suministrar por distintas razones, en este caso con cortes no programados que no son informados a los consumidores, las empresas deben hacerse responsables de las compensaciones que establece la ley y eso es lo que estamos persiguiendo".

PURANOTICIA