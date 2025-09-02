Serie de abusos a escolares en Chiguayante: La PDI indaga a un único atacante

La Policía de Investigaciones (PDI) está tras los pasos de un único sospechoso por una serie de cinco abusos sexuales a menores de edad en la vía pública en la comuna de Chiguayante. Los ataques, que habrían ocurrido en un solo día, han generado gran preocupación entre apoderados y vecinos del sector.

El subprefecto Rodrigo Enríquez, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales (Brisex) de la PDI de Concepción, confirmó que la Fiscalía solicitó investigar los casos. Las indagatorias apuntan a que un hombre de apariencia joven, con el rostro cubierto, cometió los delitos en las cercanías de un establecimiento educacional en el sector de Manquimávida.

Las víctimas son estudiantes de diferentes colegios, aunque al menos tres de ellas son alumnas del Colegio Madre Paulina. El director del recinto, René Álvarez, confirmó que la PDI ha tomado declaraciones y ha solicitado a las autoridades locales que se refuercen las medidas de seguridad.

La presidenta de la Junta de Vecinos Los Cipreses de Chiguayante, Miriam Retamal, se sumó a la petición de mayor presencia policial en la zona y urgió a las autoridades a dar con el paradero del agresor. La PDI continúa realizando diligencias, incluyendo el análisis de cámaras de seguridad, para dar con el paradero del atacante.

