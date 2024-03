Senapred mantiene alerta roja para provincias de Valparaíso y Marga Marga por incendio en cerro Cordillera

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta Ante Desastres (SENAPRED) informó durante la madrugada de este jueves que se mantiene la alerta roja para las provincias de Valparaíso y Marga Marga, por el incendio declarado en el Cerro Cordillera de Valparaíso.

La institución informó en su página web que el "Incendio forestal se mantiene activo en todos sus sectores, con intensidad media a baja"

Aunque la ministra del Interior Carolina Tohá, informó que los focos del siniestro "en este momento se encuentran contenidos", aseguró que hasta el momento no tienen una evaluación completa de los daños provocados. , "Todavía la evaluación de los daños no es completa ya que dado el horario (nocturno), no podemos tener una evaluación definitiva" explicó.



El incendio en el cerro Cordillera de Valparaíso obligó a la evacuación de los sectores Chaparro Alto, Santa María, Guillermo Bravo, Chaparro, calle Cantera, calle Campanilla, Alfredo Vargas Stoller y La Cantera.





