Senapred mantiene Alerta Preventiva en Molina, Curicó, Romeral y Teno por actividad del complejo volcánico Planchón Peteroa



De acuerdo con la información proporcionada por el Observatorio Volcánico de los Andes del Sur (OVDAS) del Servicio Nacional de Geología y Minería (SERNAGEOMIN), el Complejo Volcánico Planchón Peteroa mantiene su nivel de alerta técnica Amarilla[1].

En relación con el Reporte Especial de Actividad Volcánica (REAV), emitido a las 10:10 horas de hoy, se informa que a las 10:00 horas las estaciones de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Complejo Volcánico Planchón Peteroa registraron una columna de gases y piroclastos que alcanzó 1.860 metros de altura sobre el cráter, cuya dispersión fue en dirección noreste.

Según lo mencionado en los últimos reportes de actividad volcánica publicados por SERNAGEOMIN para este sistema, y considerando lo anterior, no se descarta la ocurrencia de nuevos episodios de similar o mayor energía, explosiones de baja a moderada magnitud, que afecten el entorno inmediato en la zona de los cráteres activos.

En consideración a estos antecedentes técnicos proporcionados por SERNAGEOMIN, y en coordinación con la Delegación Presidencial Regional del Maule, la Dirección Regional del SENAPRED mantiene la Alerta Temprana Preventivapara las comunas de Molina, Curicó, Romeral y Teno, por actividad del Complejo Volcánico Planchón Peteroa, que se encuentra vigente desde el 18 de julio de 2025 y hasta que las condiciones así lo ameriten.

De igual forma, SENAPRED mantiene el perímetro de seguridad de 4 kilómetros en torno al cráter principal del complejo volcánico.

Finalmente, SERNAGEOMIN continúa la vigilancia permanente del volcán en línea y la Dirección Regional del SENAPRED mantendrá las coordinaciones con los integrantes del Sistema Regional de Prevención y Respuesta ante Desastres para alertar oportunamente y dar adecuada respuesta ante eventuales situaciones de emergencia producto de la condición volcánica.

