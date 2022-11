Senadores responden a caso de tarjetas de bencina: Chahuán apunta a "detalles inexactos" y Lagos Weber afirma que "no hay nada indebido"

Los senadores por la región de Valparaíso, Francisco Chahuán (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD), se encuentran en el ojo del huracán a raíz de un reportaje que da cuenta del mal uso de las tarjetas pagadas con fondos públicos para que parlamentarios carguen combustible a sus vehículos particulares.

Luego que en primer término se denunciara a los diputados Cristóbal Urruticoechea (Republicano), Claudia Mix (Comunes), Boris Barrera (Partido Comunista), Viviana Delgado (Partido Ecologista) y Gustavo Sanhueza (UDI); un segundo artículo de CiperChile da cuenta que los dos senadores también incurrieron en esta falta.

LAS DENUNCIAS

Respecto del senador Francisco Chahuán, el artículo periodístico indicaba que en abril de este año se generó una carga de combustible por $74.000 en una bencinera de Concón, realizada por Sandra Ibáñez Chesta, esposa del presidente de Renovación Nacional y magistrada del Juzgado de Familia de Viña del Mar. Sumado a ello, en agosto pasado se generaron otras recargas de combustible en las sureñas ciudades de Teno, Los Ángeles y Villarrica, totalizando $248.000.

Frente a esto, el legislador de oposición explicó que en ese momento se encontraba en el asiento del copiloto, aunque luego se demostró que ese mismo día Chahuán estaba en Santiago, siendo incluso entrevistado por CNN Chile. Sobre las recargas en el sur, dijo que fueron realizadas por sus escoltas de la PDI que lo acompañaron a una visita a comunidades mapuche de las cuales no existe registro. Además, en sus redes sociales se aprecia que ese día participaba en Temuco de una actividad del «Rechazo».

En cuanto a la situación del senador Ricardo Lagos Weber, se informaba acerca de una carga de combustible por $34.000 en una bencinera de la ruta 68, cerca de la Laguna Caren, efectuada por Juan Carlos Sepúlveda, quien no figura en los registros del Congreso, ni como asesor ni como familiar del legislador del PPD.

El parlamentario explicó al respecto que "desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible. No es de nadie que trabaje con nosotros ni ha formado nunca parte de nuestro equipo".

CHAHUÁN: "DETALLES INEXACTOS"

A través de una declaración pública, el senador Francisco Chahuán expuso que "quiero ser categórico en reiterar que siempre he sido cuidadoso en el uso de recursos fiscales".

De igual forma, destacó que "los detalles entregados por Ciper son inexactos", agregando que "las oportunidades en que terceros cargaron bencina en mi vehículo, el combustible siempre ha sido usado para el trabajo territorial y para los desplazamientos de mis equipos".

"Quiero ser muy categórico en señalar que la bencina entregada por el Congreso Nacional siempre la he usado en el ejercicio de mi cargo", añadió.

Por último, manifestó que "lamentablemente, el artículo siembra dudas sobre ello, en circunstancias que en 16 años de trabajo parlamentario siempre he actuado correctamente y apegado a la ley".

LAGOS WEBER: "NO LO CONOZCO"

Por su parte, a través de un comunicado de prensa, el senador Ricardo Lagos Weber sostuvo que no conoce ni tiene vínculo alguno con la persona mencionada en el reportaje, de nombre Juan Carlos Sepúlveda, y que se trataría de un funcionario de un servicentro ubicado en el sector de Laguna Carén, en la ruta 68.

"CiperChile sacó un reportaje en el cual se menciona la carga de combustible de un día específico de junio de 2019, y que se atribuye a un nombre. No conozco a la persona que sale mencionada en el reportaje. En segundo lugar, y más importante, puedo confirmar que esa persona que aparece mencionada trabajó hace más de cinco años en el servicentro de Laguna Carén, en la ruta 68 y, en consecuencia, no hay nada indebido a lo que me pueda referir en esta materia", explicó el legislador PPD.

También insistió en que "no conozco personalmente al bombero, pero sé que esa persona trabaja en esa empresa, en la ruta 68, Shell de Laguna Carén, hace muchos años, es un trabajador. (...) Si dice que es un error, yo no tengo antecedentes, pero eso es lo que hay y yo espero que este tema se pueda aclarar por parte de Ciper".

Finalmente aseveró que "yo puedo hablar por el caso particular de una carga de combustible de junio de 2019, por una persona que no conozco. Se le mencionó eso a CiperChile, hoy día puedo confirmar con toda tranquilidad, que esa persona trabaja en un servicentro de Shell en la ruta 68, y si hay que hacer revisión de procedimiento, o revisar qué fue lo que ocurrió, no es de mi resorte. Lo concreto, es que yo no he hecho nada indebido en esto, y lo importante ahora, es que esto Ciper también pueda aclararlo".

