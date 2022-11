Desde la esposa de Chahuán al asesor fantasma de Lagos Weber: Polémica por carga de bencina salpica a senadores de la región de Valparaíso

La controversia relacionada al uso de tarjetas pagadas con fondos públicos para que parlamentarios carguen combustible a sus vehículos particulares creció en magnitud luego que un segundo reportaje de CiperChile revelara que esta acción no sólo ocurre con diputados, sino que también con senadores.

Primero se denunció que diputados como Cristóbal Urruticoechea (Republicano), Claudia Mix (Comunes), Boris Barrera (Partido Comunista), Viviana Delgado (Partido Ecologista) y Gustavo Sanhueza (UDI) incurrían en esta acción, facilitándoles sus tarjetas a familiares o cercanos para que carguen con bencina sus automóviles, todo pagado con dinero fiscal, es decir, de todos los chilenos.

Como era de esperar, esta situación causó molestia, y más aún luego que se revelara que en el Senado también ocurre lo mismo con la tarjeta para cargar combustible, esta vez salpicando a dos senadores que representan a la región de Valparaíso: Francisco Chahuán, presidente de Renovación Nacional (RN), y Ricardo Lagos Weber, del Partido por la Democracia (PPD).

LA ESPOSA DE CHAHUÁN

Según da cuenta la investigación periodística, en abril pasado se generó una carga de bencina de $74.000 en la comuna de Concón, realizada por Sandra Ibáñez Chesta, esposa del senador Francisco Chahuán y magistrada del Juzgado de Familia de Viña del Mar, frente a lo cual el legislador de RN aseguró que iba de copiloto en el automóvil.

A pesar de esta primera declaración, CiperChile comprobó que en ese preciso momento en que su esposa cargaba combustible, el timonel de Renovación Nacional se encontraba en reuniones de su partido en Santiago, siendo incluso entrevistado a esa hora por el canal CNN Chile.

"Ese lunes yo estuve en Santiago, pero ese auto lo uso yo, no es un auto que utilice mi señora. Puede que mi señora ese día lo haya cargado, pero ella no lo usa regularmente, fue una excepción", explicó el representante de la Quinta Región.

VIAJE AL SUR

Pero es no es todo, pues el reportaje también da cuenta que en agosto de 2022 se generaron otras recargas de combustible en las sureñas ciudades de Teno, Los Ángeles y Villarrica, totalizando $248.000.

Según Chahuán, se trataría de los escoltas de la PDI que lo acompañan desde que recibió amenazas de muerte y que estuvieron junto a él en una visita a comunidades mapuche, de las cuales no existe registro alguno, pues pidieron reserva por motivos de seguridad. Además, se comprobó que ese mismo día participó del cierre de campaña del «Rechazo» en Temuco, tal como se aprecia en sus propias redes sociales.

Al respecto, sostuvo que "pasé a una actividad del «Rechazo», pero viajé a reunirme con comunidades mapuche porque soy querellante de causas. Yo no usé recursos públicos en actividades de campaña, porque básicamente el traslado… mira, yo llegué en avión a Temuco, con pasajes pagados por mí, y estuve en una actividad de cierre de campaña en esa ciudad. Después me reuní con comunidades mapuche. Por instrucción de la PDI, no podía ir solo".

ASESOR FANTASMA

Respecto a la situación del senador Ricardo Lagos Weber, se reportó una carga de combustible por $34.000 en una bencinera de la ruta 68, cerca de la Laguna Caren, efectuada por Juan Carlos Sepúlveda, quien no figura en los registros del Congreso, ni como asesor ni como familiar del legislador del Partido por la Democracia.

Frente a este hecho ocurrido el día 28 de junio del 2019, el parlamentario señaló que pedirá una investigación interna pues afirmó que nunca ha trabajo con esa persona.

"Desconocemos a quién pertenece el RUT respecto de la carga de combustible. No es de nadie que trabaje con nosotros ni ha formado nunca parte de nuestro equipo", indicó a CiperChile el también representante de la región de Valparaíso.

Finalmente, Lagos Weber sostuvo que "pediremos a la Secretaria General del Senado que pueda hacer una investigación para ver de qué forma se pudo vulnerar el sistema".

Cabe recordar que una vez revelada esta situación, desde la Fiscalía de Valparaíso se anunció el inicio de una investigación de oficio, la cual quedó en manos del fiscal jefe de la Unidad Regional Anticorrupción (URAC) de Valparaíso, Claudio Reveco.

De forma paralela, la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados solicitó al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias, presidido por Rabindranath Quinteros, que publique una nueva resolución.

