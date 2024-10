Senadores Chahuán y Lagos Weber firmaron compromiso post-estallido social que condena la violencia y plantea reformas con acuerdos

«Aprender por Chile» lleva por nombre el documento firmado por cerca de 70 militantes, desde el Partido Socialista (PS) hasta la Unión Demócrata Independiente (UDI), el cual consta de compromisos ante el aniversario del estallido social de 2019.

Los think tanks Horizontal (asociado a Evópoli), Fundación por la Democracia (del PPD), Humanismo y Democracia; y Democracia y Progreso, estuvieron detrás de la organización del texto, el cual promueve un "prototipo de gran acuerdo nacional" en torno a lo que ocurrió hace cinco años atrás, el recordado viernes 18 de octubre.

Entre los principales puntos acordados en la misiva están la condena a la violencia, la necesidad de impulsar cambios sociales a través de acuerdos y la importancia del crecimiento. Todo esto, bajo la premisa de que "faltan espacios donde se confronten de manera respetuosa distintas visiones" sobre los desafíos que tiene el país.

De igual forma, abordaron la falta de un análisis respecto a lo ocurrido el 2019. Es bajo este contexto donde, además, se llevó a cabo un seminario en el que participaron militantes de partidos políticos desde el PPD, pasando por Amarillos y Evópoli.

Entre la lista de firmantes del texto «Aprender por Chile» están ex ministros de la Presidenta Bachelet, como Heraldo Muñoz y Andrés Velasco; pero también ex ministros del Presidente Piñera, como Ignacio Briones y Gonzalo Blumel. A ellos se sumaron algunos parlamentarios, entre los que destacan dos que representan a la región de Valparaíso: Francisco Chahuán (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Puranoticia.cl conversó con ellos para conocer su evaluación respecto al texto firmado y lo que piensan sobre el estallido social, a cinco años de su inicio.

En primer lugar, el senador Chahuán expuso que "como país, debemos generar el compromiso concreto para que la violencia desatada en octubre de 2019 no se vuelva a repetir y que nadie se sienta con el derecho a destruir Chile ni poner en riesgo la democracia que tanto nos ha costado construir".

También indicó que "Chile debe recuperar el camino de las confianzas institucionales, de los acuerdos y el diálogo, y no permitir que se use la violencia como un instrumento político. El Chile del octubrismo no es el país que queremos y por eso he firmado este compromiso, ad portas de un nuevo 18 de octubre".

"A cinco años debemos insistir que se requiere más rapidez para resolver las reformas estructurales, las que se deben dar con diálogo y convergencia. Debemos alejarnos de los populismos que dan respuestas fáciles a temas complejos, pero debemos poner toda la disposición del arco político para rechazar toda forma de violencia y alcanzar lo acuerdos necesarios”, sentenció el militante de Renovación Nacional.

Por su parte, el senador Ricardo Lagos Weber manifestó que "algunos hemos decidido reflexionar sobre lo que nos ha ocurrido en estos últimos cinco años, desde el 18-O. Primero, las demandas que lo originaron siguen estando presentes; no hemos avanzado un ápice. Con todo; nunca, en ningún caso, se validará la violencia como herramienta política. La violencia que vivimos ese 18 de octubre es condenable".

También subrayó que "merece un severo cuestionamiento la violencia que se ejerce mediante la inacción, la dilación en la toma de decisiones o mediante el no poder avanzar con nuestra institucionalidad democrática, en resolver nuestros problemas como sociedad. Por eso impulsamos el diálogo y el acuerdo como forma de llegar a entendimientos que nos permitan avanzar a un país que genere las condiciones de crecimiento económico, y así mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos".

Finalmente, el legislador del Partido por la Democracia concluyó diciendo que "también impulsamos que los cambios se deben hacer en el marco del Estado de Derecho y siempre protegiendo y fortaleciendo nuestra democracia. Cuando la democracia resuelve los problemas de nuestros ciudadanos, se reafirma a si misma".

Cabe hacer presente que los otros dos políticos de la región de Valparaíso que firmaron el texto son el ex diputado y militante de Renovación Nacional, Luis Pardo; sumado al ex convencional Ruggero Cozzi, también de las filas de RN.

