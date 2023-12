Senadora Isabel Allende afirma que el femicidio "sigue siendo un flagelo inaceptable"

La Senadora por la región de Valparaíso, e integrante de la Comisión de Mujer y Equidad de Género del Senado, Isabel Allende Bussi, recordó que este 19 de diciembre se conmemora el Día Nacional contra el Femicidio.

“Hoy es una fecha que nos debe llevar a la reflexión, pues en nuestro país la violencia contra las mujeres lamentablemente se encuentra muy presente, y no hemos podido erradicar a pesar de los esfuerzos y el trabajo en materia legislativa que hemos hecho en los últimos años”.

La legisladora sostuvo que “los 39 femicidios que se registran al día de hoy en todo Chile, de los que tres corresponden a mujeres de nuestra región de Valparaíso, es una cifra que nos debe avergonzar como sociedad, y que no nos puede dejar indiferentes, pues más allá del número de casos, detrás de cada uno de estos delitos hay mujeres víctimas de la violencia, que no encuentran protección, y por cierto hay hijas, hijos y familiares que deben hoy vivir con el recuerdo de una madre, de una hija o de una hermana que ya no está”.

Allende destacó entre los avances legislativos que “este año aprobamos una ley de reparación integral para las víctimas de femicidio y sus familias, lo que implica que los hijos e hijas de las mujeres asesinadas tendrán una pensión reparatoria de parte del Estado hasta los 18 años. Además, se cubrirá con fuero laboral durante 12 meses a las víctimas de este delito, cuando éste haya sido frustrado”.

Asimismo, la parlamentaria explicó que “esta normativa tendrá un efecto retroactivo para los hijos de las víctimas, considerando que en el 2010 se tipificó el delito de femicidio, aunque solo dentro de una relación de pareja, pero al ampliarse este mismo marco legal a ámbitos no familiares, quedó establecido como un delito de género contra las mujeres, cometido por hombres por razones de odio, desprecio o misoginia, a través de la ley conocida como Ley Gabriela”.

Así también, destacó la aprobación e implementación de la ley sobre responsabilidad parental y pago efectivo de deudas de pensiones de alimentos, ya que con las herramientas que entrega se puede hacer frente también a la violencia económica que ejercen algunas ex parejas.

La senadora reafirmó su compromiso con “avanzar en la tramitación de la ley marco contra la violencia hacia las mujeres”. E hizo presente la urgencia de despachar pronto el proyecto ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.

“Esta ley marco junto con establecer diversas obligaciones a los órganos del Estado, permitirá recoger los estándares internacionales sobre la materia -de la Convención Belém do Pará- y reconocer diversas formas y ámbitos en los cuales se ejerce la violencia contra la mujer”.

Finalmente, sostuvo que “como sociedad tenemos que continuar trabajando para producir los cambios culturales, sociales, políticos y económicos que impidan que este tipo de realidades continúen presentes en nuestro país”.

