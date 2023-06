Senadora Allende: "Un coordinador presidencial para Quintero y Puchuncaví debe significar más gestión y mejor diálogo"

La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, se refirió a los últimos anuncios realizados por el Gobierno para enfrentar los episodios de contaminación en la bahía de Quintero y Puchuncaví diciendo que la creación de la figura de un Coordinador Presidencial para la zona es una buena medida, pues será un delegado con dedicación exclusiva, y tendrá que ocuparse a tiempo completo, en gestionar y resolver las múltiples dificultades que presentan los habitantes de las comunas de la bahía. Esperamos que sea una persona con experiencia, que conozca el territorio y a su gente, pero sobre todo que tenga capacidad de diálogo y gestión política”.

La Senadora además señaló que “el reforzamiento del plan de fiscalización, con nuevos elementos tecnológicos, con más funcionarios a cargo de los controles, y particularmente con un enfoque integral que concluya, con persecución penal a través de la PDI y el Ministerio Público, son elementos que hasta ahora no han estado presentes, y serán un verdadero cambio en la estrategia para enfrentar los episodios de contaminación”.

“Creemos que nuestro Gobierno ha tomado muy en serio el compromiso de terminar con el estigma de mirar a las comunas de la bahía de Quintero como zonas de sacrificio, así como lo ha señalado el Presidente Boric, pararealmente transitar hacia una zona de recuperación. Medidas como el mejoramiento de las redes de alcantarillado, proceso del que esperamos se haga parte activa la empresa sanitaria, van en la línea correcta”, reiteró la senadora socialista.

La parlamentaria también comentó que "con la presencia de casi todas las fuerzas vivas de las comunas afectadas, y sobre todo de las niñas, niños y adolescentes que a diario son quienes más están expuestos al riesgo, y que dieron sus testimonios, e hicieron grandes a aportes al debate, pudimos apreciar que existe aún mucha desconfianza en la comunidad, pero también creemos que mantienen la fe, como ellos mismos dicen, que aquí hay una oportunidad para que todas las autoridades, incluyéndonos, nos pongamos de acuerdo y podamos trabajar con medidas concretas. Este desafío requiere de una mirada distinta y políticas públicas diferenciadas, pues no se pueden aplicar las mismas estrategias que se usan en el resto del país”.

Finalmente, Isabel Allende sostuvo que "creemos que las empresas del cordón industrial están en deuda con la comunidad, que no han hecho todo lo necesario para mejorar sus estándares, que en algunos casos las mantienen con elementos y tecnologías obsoletas, y fuera de las normas medioambientales que hoy nos rigen, y ya no pueden responsabilizar a Codelco Ventanas. Si no están dispuestas a hacerlo voluntariamente, hay que avanzar en una normativa que los obligue a pasar por el sistema de evaluación ambiental, y en ultimo término, por los Tribunales de Justicia, y someterse a la persecución de los eventuales delitos que se pueden estar cometiendo, pues la salud de las personas claramente se encuentra en riesgo, y eso merece el reproche y la sanción legal pertinente”.

