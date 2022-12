Senadora Allende llamó a "proteger y restaurar" el Parque Kan Kan tras megaincendio en Viña del Mar

La senadora por la región de Valparaíso, Isabel Allende Bussi, lamentó la situación del Parque Kan Kan, que resultó consumido por el megaincendio en la parte alta de la comuna de Viña del Mar.

“Luego de procesada la difícil situación de ver al Parque Kan Kan y la Quebrada Rodelillo devastada por el incendio, debemos despejar el camino para lo que sigue, que es la protección y restauración de la zona”.

La parlamentaria dio cuenta de las gestiones en curso, indicando que “para ello, tanto el gobierno regional como el municipio han comprometido apoyos financieros a la comunidad y para la restauración. Esperamos que el Ministerio del Medio Ambiente tanto como la Conaf estén disponibles también para disponer de sus equipos técnicos y recursos para una restauración adecuada de la zona”.

A su vez, Isabel Allende descató que “en materia de reconstrucción, es importante pensar a las ciudades con una mirada sistémica e integral que conecte a todos los actores para conciliar el necesario desarrollo inmobiliario con una mirada sustentable. No podemos seguir haciendo más de lo mismo; no podemos permitir la construcción desmedida de torres que no respetan la preexistencia de zonas con la biodiversidad de esta quebrada. Este lamentable hecho nos debe llevar a cambiar la mirada y la manera como hasta ahora hemos hecho las cosas, permitiendo un crecimiento desmedido de viviendas en zonas de riesgo. Las inversiones en infraestructura del día de hoy nos comprometerán por décadas hacia el futuro. Es esta la razón por la cual deben ser verdes, resilientes e inclusivas”.

La senadora también indicó las gestiones que estima se deben realizar: “Debemos además aplicar políticas preventivas y no solo reaccionar a los incendios, quizá que través de subsidios que hagan co-partícipes a la comunidad, pero también a los dueños de grandes extensiones de terreno que no cumplen con mínimos respecto de la función social de la propiedad. Además, desde el Congreso Nacional impulsaremos proyectos de ley y normas que impidan el cambio de uso de suelo luego de que se haya incendiado un área afectada, así como promoveremos prontamente normativa tendiente a la protección, conservación y acceso a las quebradas”.

Finalmente, la legisladora planteó que “existe un deber pendiente en materia de fiscalización y sanciones para que se cumpla la ley. Esperamos que el gobierno pueda avanzar en el compromiso de fortalecer la Superintendencia de Medio Ambiente. Con esperanza, protección y restauración podemos marcar un punto de inflexión en el diseño y la protección de nuestras ciudades y sus áreas naturales”.

