Senador Lagos Weber y respaldo de Sharp a expansión portuaria: "Hay que ser convincente y explicar por qué se cambia de opinión"

La Elección Parlamentaria de 2025 marcará un adiós para tres de los cinco senadores que hoy tiene la región de Valparaíso; esto, pues Isabel Allende (PS), Francisco Chahuán (RN) y Ricardo Lagos Weber (PPD) cumplen el máximo de periodos que les permite la ley, por lo quedaron inhabilitados para poder postularse nuevamente al cargo.

Es bajo este contexto que el senador Ricardo Lagos Weber conversó con Puranoticia TV, en una entrevista donde no se guardó nada, pues criticó duramente al alcalde Jorge Sharp y a los dos procesos constituyentes, además de analizar el escenario político que se abre en la Quinta Región de cara a las elecciones de éste y el próximo año.

Cabe recordar que el militante del Partido por la Democracia (aunque reconoce que su corazón es socialista) se quedó con la primera mayoría regional en la Elección Parlamentaria de 2009, donde consiguió 128.287 votos (33,19%), en representación del pacto Concertación y Juntos Podemos, donde superó a figuras como Francisco Chahuán (también electo), Joaquín Lavín y Hernán Pinto, entre otros.

Luego, en la Elección Parlamentaria de 2017 hizo lo propio, aunque con la segunda mayoría regional –y una pérdida no menor de votos– quedando detrás de Francisco Chahuán gracias a los 74.015 votos logrados (11,2%), en representación del pacto La Fuerza de la Mayoría. Así superó a figuras como Lily Pérez, Ignacio Walker, Gaspar Rivas, Nelson Ávila y Andrea Molina que, aunque sumó más votos que otros.

"En dos oportunidades me dieron mucho respaldo, primero con sistema binominal y luego con sistema proporcional corregido, donde saqué la más alta votación de la centro-izquierda e izquierda. Es un periodo que pasa rápido, pero son muchos años", recordó Lagos Weber en diálogo con Puranoticia TV.

CRÍTICAS A SHARP

Fue a fines del año 2007, y mientras aún era ministro vocero de Gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet cuando le pide permiso para renunciar. ¿El motivo? tenía deseos de mudarse a Valparaíso para conocer la región y competir por un cupo en el Senado en los comicios de 2009. Así fue como "aterrizó" en la Ciudad Puerto como un vecino más, desde donde conoció varios rincones de la zona, lo que finalmente le sirvió para catapultarlo como Senador de la República gracias a esos 128 mil votos.

Fue justamente consultado sobre uno de los proyectos más emblemáticos para la ciudad, como lo es el Gran Acuerdo por el Puerto de Valparaíso, cuando el legislador se explayó con críticas hacia el alcalde Jorge Sharp: "Hubo un sector que se opuso a la expansión del puerto, como el alcalde Sharp, que se ha opuesto a varias cosas, incluido el entendimiento del 15 de noviembre después del estallido social. Yo tengo una diferencia política con él bien fuerte. Tenía cierta relación, pero lo del 15 de noviembre fue muy decidor desde el punto de vista político", confesó.

En ese sentido, la autoridad –que dijo que jurídicamente está soltero, pero en pareja (con una mujer) hace años– comentó que "yo veo a un sector muy radicalizado, con discursos muy identitarios, injustamente críticos de la historia y del pasado, pero que hoy cambian de opinión. Pero para ello hay que ser convincente y hay que explicar por qué se cambia de opinión: ¿Por qué ahora la expansión del puerto es buena? ¿Por qué ahora la integración al mundo es buena? ¿Por qué buscar mercados afuera es bueno y antes no era bueno? ¿Qué ha cambiado? Si son los mismos acuerdos de libre comercio, es la misma política exterior, casi son los mismos actores".

De igual forma, Lagos Weber contó que "yo no tengo problemas en cambiar de opinión, pero cuando lo hacen tan drásticamente, después de juicios tan duros, cuando se agrede a un sector político y se denosta, yo esperaría que el cambio de opinión vaya acompañado de una verdadera constricción, pero además de una explicación, que no he visto". Luego explicó que coincidió con Jorge Sharp en Nueva York, por el tratado de la biodiversidad de las aguas internacionales, y que lo vio hablando "de integración al mundo y de comercio. Yo quiero que profundice su mirada".

FUTURO PERSONAL Y EN EL SENADO

Respecto a lo que pasará en el Senado una vez que él, pero también Chahuán y Allende dejen sus escaños, Lagos Weber sostuvo que "ahora es muy tentador. Somos cinco senadores, pero los tres con más alta votación o con más conocimiento público son Francisco Chahuán, Isabel Allende y quien habla, y los tres no seguimos. Entonces está abierta la región desde el punto de vista de candidaturas".

En tono de broma, este padre de dos hijos (uno de 32 y una de 13) dijo que no hay reemplazante para él en el Senado porque "Ricardo Lagos Weber es irremplazable", para luego volver a la seriedad y afirmar que "Carolina Marzán es nuestra candidata hasta ahora, que ha levantado la mano y a la que veo bien focalizada".

Acerca de su futuro personal, donde incluso alguna vez fue sondeado como posible carta presidencial, indicó que "algunos que están en política se sienten con el derecho o llamados a ser presidentes de Chile. Me ha pasado con muchos colegas. Yo figuré en una encuesta en algún minuto y yo creo que va a haber que tomar esas decisiones".

"Yo me puedo sentir capacitado, pero estos son proyectos colectivos. Para ser Presidente de Chile no es que uno quiera, como todos quisiéramos, sino que la pregunta es si eres parte de un proyecto colectivo, si tienes la capacidad de movilizar a la gente, y yo me debo a un sector político, que es la Social Democracia, o Socialismo Democrático, o la ex Concertación", agregó el legislador.

DEUDA CON LA V REGIÓN

Además, también profundizó su análisis en cuanto a la deuda que tiene el Estado con la región de Valparaíso, básicamente por la falta de grandes proyectos en la zona: "Acá, los distintos gobiernos fueron incapaces de tomar decisiones. Creo que en la región de Valparaíso los proyectos grandes no existen", aseveró.

"Yo soy gobiernista en general, apoyé a Bachelet, pero cuando se prometieron 20 hospitales, en su primer discurso identificó dos que serían inaugurados durante su mandato: el Hospital de Chillán y el Hospital Claudio Vicuña San Antonio. Pero ese hospital, faltando un año para que terminara el Gobierno, aún no lo licitaban. Entonces yo rechacé el Presupuesto de Salud porque todo tiene un límite", añadió.

Por ello, considera que "ha costado desde la región poner proyectos grandes que permitan tener los financiamientos. Además, hay una mirada muy peyorativa de las regiones, desde los gobiernos centrales, donde no se confía en la capacidad de las regiones. Por ejemplo el tren Valparaíso - Santiago, que es Santiago - El Salto porque ni siquiera llega al centro de Viña del Mar. ¿Y el trazado? Me dicen que van a tratar de seguir el actual, pero en algunos mapas hay un trazado completamente distinto. Entonces la información ha sido modificada, se va cambiando, y hay indecisiones".

Sin embargo no todo es malo para la autoridad en la Cámara Alta, pues estima que uno de los puntos destacados es el "crecimiento portuario en Valparaíso y en San Antonio. Ese es un tema muy significativo. Valparaíso también ha crecido, para las limitaciones que tiene... otra cosa es que no hemos logrado pasar a ampliar el puerto, pero el nivel de carga y eficiencia que ha tenido es importante".

ESTALLIDO SOCIAL Y PROCESOS CONSTITUYENTES

Este hincha acérrimo de Boca Juniors –como dijo ser debido al exilio en Argentina por la dictadura de Pinochet– también se refirió al estallido social de 2019, diciendo que "no fue un movimiento de pocas personas que se expresaron. Aquí había un malestar social que no hemos resuelto. En el estallido social, que fue un viernes, a la semana siguiente se hizo una marcha pacífica, con millones de chilenos en distintos puntos del país, que pedían pensiones, seguro social, mejores condiciones de vida... pero ¿cuántos de esos temas hemos resuelto? Pasaron cinco años y no hemos sacado nada en conclusión. Sacamos cositas de la reforma de pensiones...".

Luego, y por añadidura, se refirió a los fracasados dos procesos constitucionales llevados a cabo los años 2022 y 2023, indicando que "primero, un sector sacó una enorme votación para redactar la Constitución, que era un sector bien radicalizado a la izquierda, con propuestas identitarias, que querían terminar hasta con el rodeo, y así les fue... con el episodio de la bandera en Valparaíso. Se lo farrearon".

Del segundo proceso comentó que, producto del primer fracaso, "entendí que habíamos sacado lecciones, pero se llevó a cabo, donde elegiríamos a quienes harían la nueva Constitución, y para hacerlo más orientado se entregó un borrador de 25 expertos, desde el PC hasta Republicanos. Pero cuando llegaron los elegidos, que ahora eran de extrema derecha, casi todos Republicanos, dijeron "si, muchas gracias, pero no me interesa", y lo botaron. Lo que hubo fue que una mayoría pasó la máquina y no quiso llegar a acuerdos. Pero con un agravante en el segundo, que es que ya teníamos la experiencia del primer fracaso, pero ellos no sacaron las conclusiones y se llevaron la pelota para la casa y también mandaron a guardar el segundo borrador".

POLÍTICA LOCAL

Finalmente, acerca de la política regional en Valparaíso, el senador Ricardo Lagos Weber se refirió al acuerdo que se negocia en el oficialismo para competir con un sólo candidato de cara a la Elección de Gobernador Regional. Por un lado, en representación del Frente Amplio, en su calidad de independiente va Rodrigo Mundaca; mientras que el Partido Socialista (PS) ha postulado para el cargo a Mauricio Viñambres.

Al respecto, el representante de la V Región en la Cámara Alta expuso que "esta negociación no se va a definir en la región, se va a definir mirando todo el país, donde los partidos van a ver el mapa de la gobernaciones. No se trata de una oficina en Santiago, porque las reuniones también son en Valparaíso".

Junto a recordar que Viñambres es la propuesta del PS, se preguntó "si lo van a respaldar en circunstancias donde también hay otros candidatos socialistas a gobernadores y que quieren seguir en sus cargos". Por ello, enfatizó en que "yo quiero candidato único que represente a un sector, porque creo que es difícil generar mayorías. Hoy al Gobernador se le puede elegir en primera vuelta con el 40% de los votos y yo me opuse a eso porque quiero que sea con el 50%".

"Yo quería 50% para gobernadores, no 40%, porque así obligo a generar mayorías, obligo a ponerme de acuerdo porque son más cosas que nos une que las que nos separan, así yo obligo a juntarme. En el Congreso hay 19 partidos, no movimientos, sino que partidos inscritos. Eso hace ingobernable la toma de decisiones. Así que espero lo mismo para la región porque, además, no me cabe duda de que Chile Vamos, o la derecha en general, va a cerrar filas con la Pepa Hoffmann", agregó el Senador PPD.

Por último, Ricardo Lagos Weber manifestó que "el voto obligatorio va a cambiar todo. Creo que el desayuno el día después de las elecciones se nos va a hacer eterno comentando lo que ocurrió. El voto obligatorio nos va a generar un cuadro distinto y va a determinar qué va a pasar en la próxima elección".

