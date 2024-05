Senador Lagos Weber y alcaldesa Ripamonti visitan viviendas afectadas por incendio en Forestal el año 2022

Este viernes, el senador por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Weber, sostuvo una importante reunión junto a vecinos y vecinas del histórico asentamiento Lomas Vista al Mar, en la parte alta del sector de Forestal en Viña del Mar, instancia en la que también estuvo presente la alcaldesa Macarena Ripamonti, quien acudió junto a encargados del municipio para analizar de qué manera se podría gestionar la regularización definitiva de estos terrenos que se encuentran con su proceso de adquisición de títulos de dominio con escasos avances desde 2005, y cuyas familias, además, y con la ayuda de Techo Chile, tuvieron que levantar nuevamente sus viviendas tras ser afectadas por el incendio que afectó la zona, en diciembre de 2022.

Tras la reunión, el parlamentario por la zona sostuvo que “acá, hay 35 familias que están en un terreno que, en su minuto, iba a ser parte de una donación de particulares al municipio de Viña y desde el año 2005 esto no se ha regularizado. En diciembre de 2022 tuvo lugar el incendio, se quemaron casi todas las casas acá, más de 300 familias, de las cuales 35 de ellas pertenecen a Lomas Vista al Mar. Estamos con María Cataldo, su dirigenta y nos acabamos de reunir con la alcaldesa Ripamonti, porque lo que nos interesa es que estos terrenos se regularicen”, señaló.

A juicio de Lagos Weber, existe un problema normativo para avanzar en el proceso de regularización de estos predios, ya que se encuentran en zona de riesgo, para lo cual adelantó se realizarán gestiones con el Ministro de Vivienda para analizar alternativas que permitan otorgar una solución.

“Hay ciertos obstáculos normativos que son los que vamos a afrontar ahora, respecto de ver cómo se puede reevaluar el supuesto riesgo que existe para estar ubicado acá, permanentemente, y al mismo tiempo, otorgar los títulos de dominio, eventualmente y hacer las divisiones correspondientes. El compromiso que asumimos con ellos es de hablar con el ministro Carlos Montes (Vivienda), esto no es fácil y es bien cuesta arriba, para ser franco, pero acá hago la siguiente reflexión: el Estado de Chile les dice (a las familias) que no se puede construir acá, porque esto es zona de riesgo, y sin embargo, después el Estado mira para el lado y las familias se quedan donde están porque no las van a sacar; entonces, yo digo, es cómodo para el Estado porque no da una solución permanente porque dice que no puede, pero al mismo tiempo no hace nada para que no estén acá. ¿Y qué hacemos? Tendríamos que modificar el tema del riesgo, o por último, como ocurre en otros países, son los propios vecinos quienes deciden que están dispuestos a vivir en una zona de riesgo. Entonces, la pregunta es ¿por qué el Estado tendría que definir eso por sobre el interés de los propios particulares? Esa es una discusión legítima que hay que dar”, agregó.

Para la alcaldesa Macarena Ripamonti, es un tema que, a pesar de las dificultades normativas para tramitar la regularización de estas viviendas, y cuyas familias ya habían iniciado su proceso de obtención de títulos de dominio el año 2005, por medio de un intento de cesión de los terrenos privados al municipio que nunca se concretó, agregó que “estamos tratando de generar un diseño respecto de lo que está pasando en la mayoría de los sectores de Viña del Mar, sobre el problema fundamental que ocurre con los asentamientos precarios en zonas de riesgo y creemos que debemos tener una nueva normativa que permita asumir los fenómenos de riesgo de incendios, pero no sólo eso, sino también las remociones en masa y otros fenómenos que tenemos en las zonas de interfaz forestal. Estamos dispuestos a trabajar con el senador Ricardo Lagos Weber, con el objetivo de entregar una alternativa a los vecinos de nuestra ciudad”, comentó.

En tanto, María Cataldo, presidenta del comité Lomas Vista al Mar y vecina por más de 24 años del sector, agradeció la reunión que sostuvieron vecinos junto al parlamentario y la edil viñamarina, manifestando su esperanza de llegar a un acuerdo con el Minvu para la regularización definitiva de sus terrenos. “Esperamos poder solucionar el drama que tenemos. Desde un comienzo, dijimos que queríamos quedarnos acá, contra viento y marea, y esperamos que todo se pueda solucionar. Sabemos que no se va a resolver de la noche a la mañana, en un par de años quizás, para que podamos tener nuestros títulos de dominio”.

