Senado aprueba extender por 15 días más el Estado de Excepción en la Macrozona Sur

El Senado aprobó extender por 15 días más el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia en la Macrozona Sur.

Esta se convierte en la prórroga número 13 solicitada desde el Gobierno al Congreso, la cual fue respaldada con 24 votos a favor, 6 en contra y 3 abstenciones.

Más temprano, la Cámara de Diputados aprobó la extensión con 86 votos a favor, 20 en contra y 6 abstenciones, por lo que la medida que rige en las provincias de Biobío, Arauco (región del Biobío), Malleco y Cautín (región de La Araucanía) durará hasta el 27 de diciembre.

El Estado de Excepción está vigente desde el 16 de mayo de este año y permite a las Fuerzas Armadas prestar apoyo a los operativos policiales en la zona, sin estar autorizadas a realizar procedimientos de esas características por sí mismas.

Durante la sesión estuvieron presentes las ministras del Interior, Carolina Tohá, de Defensa, Maya Fernández y de la Secretaría General de la Presidencia, Ana Lya Uriarte.

En la instancia, Tohá recordó que si bien el Estado de Excepción sirve para combatir las problemáticas, no las soluciona todas.

"Al escuchar las intervenciones (de diputados), algunas de ellas parecen sugerir que el Estado de Excepción no es la solución que esperaban, no dan los resultados o sigue habiendo atentados a pesar del estado de excepción. Mientras, otra parte de la Sala plantea la necesidad de extender el Estado de Excepción a otros puntos del país donde hay problemas de seguridad", señaló la secretaria de Estado.

Así, añadió que "la verdad es que de este mismo debate se desprende lo que pensamos como Ejecutivo en el sentido que el Estado de Excepción sirve, pero no sirve para todo y no resuelve todos los problemas. Puede ayudar a contener cierto tipo de situaciones de descontrol, no cualquier tipo de situaciones de descontrol y hasta un cierto límite".

En la misma línea, sostuvo que "se pueden lograr soluciones más definitivas con otro tipo de instrumento" y que "el Estado de Excepción es un puente para recuperar el normal funcionamiento, especialmente de las instituciones que permanentemente se tienen que hace cargo de la seguridad".

Cabe recordar que hace algunas semanas, el Ejecutivo ingresó una reforma constitucional "que permita una aplicación más adecuada al tipo de realidad que estamos teniendo hoy donde se está ocupando este instrumento", según explicó en ese momento la ministra del Interior.

Si se aprueba el proyecto, la renovación tendría que hacerse cada 60 días y no cada 15. Además, el decreto dejará de incluir la reducción del derecho a reunión y se deberán realizar informes quincenales para que el Parlamento tenga control sobre la aplicación de la herramienta constitucional.

También incorpora la opción de que la Cámara Baja y la Cámara Alta puedan revocar el acuerdo de extensión de 60 días, en caso de que estén de acuerdo 4/7 de los legisladores.

APROBADO✅| Sala del Senado aprobó para la prórroga la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia, en la Región de La Araucanía, y las provincias de Arauco y del Biobío, de la Región del Biobío.

