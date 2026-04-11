Se le imputaron cinco delitos: En prisión preventiva quedó asaltante de peajes

El Juzgado de Garantía de Chillán decretó la prisión preventiva de Francisco Ravanal Badilla (28), tras ser formalizado por cinco delitos de robos con intimidación cometidos en peajes de Parral, Chillán Viejo y Tomé, en enero y febrero pasado.

En la audiencia, el fiscal Álvaro Serrano expuso que en cuatro de los hechos el imputado actuó solo y en uno acompañado por otro individuo que no ha sido identificado. En todos los casos repitió el mismo modo de operar: de madrugada, en un automóvil rojo y con una pistola usada para amenazar a cajeras de las plazas de pago y llevarse el dinero.

Gracias al trabajo con la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI se logró concretar el jueves la detención del imputado en Tomé, ciudad donde reside. También fue ubicado el vehículo en que se desplazaba y se realizan diligencias para dar con el paradero del otro asaltante.

El jefe de la Biro, subprefecto Rodrigo Briones, precisó que gracias al trabajo científico- técnico se logró identificar al imputado, quien tiene antecedentes por robo. “Se logró materializar la orden de detención, y de entrada y registro a la vivienda donde vive, donde se encontró evidencia, como las vestimentas que ocupaba”, explicó el jefe policial.

Finalmente, el tribunal estimó que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y decretó la prisión preventiva. Junto con eso, dio dos meses de plazo para el cierre de la investigación.

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