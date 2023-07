¿Se desató la carrera por la Gobernación de Valparaíso? Comienza la danza de nombres para competir por el primer sillón regional

Si bien, aún faltan 15 meses para la Elección de Gobernadores Regionales, la cual se llevará a cabo el 27 de octubre de 2024 junto a la Municipal y de Consejeros Regionales, los partidos políticos en la región de Valparaíso ya comienzan a trazar líneas respecto a los nombres que podrían competir en la instancia donde, hasta el momento, el único candidato que suena como fijo es el del actual gobernador regional, Rodrigo Mundaca Cabrera, quien ya manifestó sus intenciones de ir por la reelección.

"Yo me he dado cuenta, al poco andar, después de estos dos años, que el proceso de descentralización le puede cambiar la vida en términos materiales a mucha gente. Voy a ser súper sincero: tengo la intención de continuar, pero tienen que darse muchas cosas, como quedar de lado las mezquindades, tienen que quedar de lado también los intereses que muchas veces profitan de individualismo y no de lo colectivo, pero tengo la intención de continuar", manifestó Mundaca a un medio radial local.

Cabe recordar que este ingeniero agrónomo de 62 años asumió el 14 de julio de 2021 como el primer Gobernador Regional de Valparaíso, luego de conseguir una contundente victoria electoral con casi 300 mil votos (298.363), superando en ese entonces a la carta de Chile Vamos, Manuel Millones Chirino (161.978 votos) y Aldo Valle Acevedo, del pacto Unidad Constituyente, (136.436 votos), convirtiéndose en uno de los tres ganadores de esta contienda electoral en primera vuelta.

¿APOYO CERRADO A MUNDACA?

Rodrigo Mundaca es independiente, pero llegó a la Gobernación Regional de Valparaíso respaldado por el principal partido del Frente Amplio: Revolución Democrática (RD), que le brindó su apoyo incluso desde las Primarias, donde el otrora líder del Movimiento de Defensa por el acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) superó a la carta de Convergencia Social (CS), Nataly Campusano Díaz; y al representante del Partido Liberal (PL), Juan Carlos García Pérez de Arce, quien el 2022 se convertiría en el primer Ministro de Obras Públicas del presidente Gabriel Boric.

Por este motivo es que se cree que las dos tiendas principales del Frente Amplio (RD y CS) van a respaldar la intención de Rodrigo Mundaca de ir por la reelección. Así al menos lo indicaron fuentes de Convergencia Social (CS) a Puranoticia.cl, quienes manifestaron que la tienda donde milita el Jefe de Estado no estaría llevando candidatos a dicha elección, aunque aclararon que en su momento tendrán que decidir si apoyan –o no– la campaña por la reelección del ex vocero nacional del movimiento por el agua.

Desde el Partido Comunista (PC), en tanto, son más cautos al momento de entregar un apoyo cerrado al gobernador Mundaca; esto, debido a las últimas críticas públicas que ha hecho la autoridad en contra del Gobierno, donde ha apuntado fuertemente tanto a la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, a raíz de los programas Pro-Empleo en la región de Valparaíso; como también a la ministra de Salud, Ximena Aguilera, producto de la grave crisis por enfermedades respiratorias de invierno en la zona.

"Hay que ponderar muchos elementos, entre ellos que no haya más de un candidato de la izquierda, de manera de no propiciar la victoria de la derecha; y eso, en el caso de la votación, también requiere actitudes mucho más cercanas y colaborativas por parte del Gobernador, sobre todo con el Gobierno y los partidos, porque sus últimas declaraciones no contribuyen mucho en esa dirección. El Gobernador debe tener claro que más de la mitad de la votación que él tiene es de Apruebo Dignidad y no es una votación de él", señaló a Puranoticia.cl el presidente del Partido Comunista en la zona costera de la región de Valparaíso, Nelson Ruminot.

Es bajo este contexto –aún de evaluaciones al interior de la tienda de izquierda– que incluso ya surge el nombre de una posible candidata que pudiera competir por la Gobernación Regional de Valparaíso en representación del Partido Comunista: el de Carolina Fernández Quezada, quien dejó muy buenas sensaciones en la pasada elección del Consejo Constitucional donde sumó 71.039 sufragios, logrando incluso más votos que dos cartas que hoy forman parte del órgano constituyente: Edmundo Eluchans (UDI, 58.175 votos) y María de los Ángeles López (Republicano, 70.859 votos).

"VIEJOS CONOCIDOS" EN LA CENTRO-IZQUIERDA

Buscando replicar el éxito que tuvo Aldo Valle Acevedo, tanto en la elección de Gobernadores Regionales del 2021, como posteriormente en la elección de Consejeros Constitucionales del 2023, donde consiguió quedarse con 136.436 votos y 68.564 votos respectivamente, el Partido Socialista (PS) ya piensa en cómo lograr capitalizar los buenos números que dejó el hoy Vicepresidente del órgano encargado de redactar una nueva propuesta de Constitución. Y para ello surge el nombre de un viejo conocido.

Mauricio Viñambres Adasme, el histórico ex Alcalde de Quilpué, es una de las cartas que está manejando la tienda socialista en la región de Valparaíso, apelando al alto conocimiento que se tiene de su figura, principalmente en la zona interior de la región, sumado a que estos dos años alejado de la arena política lo tienen con deseos de volver a competir por un puesto en la primera línea, según indicaron a Puranoticia.cl fuentes cercanas a quien fuera jefe comunal de la Ciudad del Sol entre 2004 y 2021.

Luego de los últimos descalabros electorales que ha tenido la Democracia Cristiana (DC) en la región de Valparaíso, que durante los últimos años no ha conseguido ni diputados, ni senadores, ni consejeros constitucionales, la tienda estaría pensando en aplicar la misma técnica que sus ex socios del Partido Socialista con miras a la elección de Gobernadores Regionales de octubre del próximo año: la de los "viejos conocidos".

Es así como surge el nombre de Luis Mella Gajardo, el histórico Alcalde de Quillota entre los años 1992 y 2021, quien estaría pensando volver a la primera línea de la política regional de la mano de este cargo, apostando por su capital político principalmente en el Distrito 6 de la zona interior de la región, además de contar con el respaldo del presidente regional de la tienda, Álex Avsolomovich. Cabe hacer presente que tampoco se descarta que el médico de profesión pueda competir una vez más por la Alcaldía de Quillota, considerando las diferencias que ha tenido con la actual administración de Óscar Calderón, quien se mostraba con su sucesor natural. De hecho, fuentes de Puranoticia.cl comentaron que su hijo, el consejero regional (core) Cristián Mella, tampoco estaría muy contento con la forma en que la gestión Calderón le ha dado continuidad a los casi 30 años de su padre en el Municipio quillotano.

Otro nombre que suena –y que siempre lo hace en todas las elecciones a nivel regional– es el de Aldo Cornejo González, aunque también afirman que probablemente vaya a competir nuevamente por la Alcaldía de Valparaíso.

"Hemos estado más preocupados de los concejales y los alcaldes. Vamos a hablar de los gobernadores en una reunión que tendremos este sábado en Viña del Mar, con todos los alcaldes, concejales y consejeros regionales, y ahí oiremos la voz de todos sobre cómo ven la elección de gobernadores. Se ha conversado de muchas personas, incluso en lo personal tengo un gran aprecio por el Dr. Luis Mella, que fue Alcalde de Quillota, entonces pensaba personalmente que él podría ser un gran Gobernador", reconoció a Puranoticia.cl Álex Avosolomovich, presidente regional de la DC.

"SORPRESAS" EN LA CENTRO-DERECHA

Las buenas sensaciones que dejó Manuel Millones Chirino (independiente, pero cercano a Chile Vamos), harían que la Unión Demócrata Independiente (UDI) lo respalde a ojos cerrados en caso que decida competir nuevamente por la Gobernación Regional de Valparaíso. Aunque fuentes cercanas al partido gremialista creen que el actual Consejero Regional (Core) buscaría continuar su carrera en una Alcaldía. De todas maneras, el de la autoridad es una de las cartas que genera consenso en la tienda.

En caso de no prosperar la opción de Millones, uno de los nombres que comienza a tomar fuerza es el del ex Diputado por el Distrito 7 y actual presidente regional de la UDI en Valparaíso, Osvaldo Urrutia Soto, quien debiera asumir la responsabilidad de liderar una campaña por la Gobernación Regional de Valparaíso, teniendo en cuenta que es una persona conocida y que tiene una mirada regional que podría concitar respaldos al interior de la centro-derecha, con su base más potente en la zona costera de la región.

Sin embargo, las principales sorpresas vienen de la mano de Renovación Nacional (RN), tienda que está barajando tres nombres: el primero de ellos es el de la ex seremi de Gobierno, Leslie Briones Rojo, quien dejó muy buenas sensaciones tras la elección constitucional, quedándose con 37.157 sufragios, una votación histórica que posicionó a la "invitada de piedra" incluso por encima de una figura ampliamente reconocida como la del ex diputado Gonzalo Ibáñez, además de ser la carta más votada del partido y que estuvo a casi 3 mil votos de arrebatarle el escaño a Edmundo Eluchans.

El segundo nombre que está en carpeta de RN es el del actual consejero regional Percy Marín Vera, una figura que cuenta con una gran espalda al interior de la tienda, debido a su cercanía con los principales rostros, lo que le entrega más "muñeca" política para conseguir el cupo del partido. Importante es recordar que Marín, esposo de la diputada Camila Flores, integra la Comisión Política de RN a nivel nacional. La discusión en RN se va a centrar principalmente en estas dos cartas, para lo cual incluso fuentes de Puranoticia.cl revelan que se podría llevar a cabo una primaria interna. Y es que la eterna "bandejera" del partido quedó muy bien posicionada, haciendo incluso replantear la carta "segura" de Percy Marín, pues las fuentes afirman que conquistó al ala más localista de RN en la Quinta Región, a diferencia del Core que tiene un nicho más cercano al ala conservadora del partido, incluso al Partido Republicano.

Pero también hay un tercer nombre en la tienda que preside el senador Francisco Chahuán: se trata del actual alcalde de Limache, Daniel Morales Espíndola, quien estaría siendo tentado por la tienda para que se decida a competir por la Gobernación de Valparaíso, aunque para ello tendrá que renunciar a su puesto como jefe comunal limachino, cuestión que tendría a la autoridad contra la espada y la pared.

Sebastián Olivos, presidente regional de RN, sostuvo a Puranoticia.cl que su partido "actualmente posee liderazgos desplegados en el territorio, quienes dentro de sus cargos o trabajos personales se van posicionando dentro de la región. Lo anterior siempre colaborará con una futura nominación, ya que si hay atributos que destaquen a los candidatos de Renovación Nacional es tener una amplia conexión con el sentir de los vecinos y vecinas de nuestra región. RN renovará su dirigencia en tan sólo un mes y esos liderazgos serán los responsables de llevar a cabo una buena negociación municipal y el de quien será finalmente la o el candidato a gobernador regional del pacto".

EL HERMETISMO REPUBLICANO

Este paseo político regional de Puranoticia.cl concluye con el Partido Republicano, tienda que promete dar que hablar en la próxima elección del 27 de octubre de 2024, donde la ciudadanía deberá elegir a Gobernadores Regionales, al igual que Concejales, Alcaldes y Consejeros Regionales; esto, como antecedentes el contundente éxito que obtuvieron en la pasada elección del Consejo Constitucional del 7 de mayo pasado.

Roberto Weber, presidente regional de Republicanos en Valparaíso, comentó en conversación con Puranoticia.cl que "nombres no tenemos hasta el momento para entregar. En este momento nuestro enfoque principal es el tema del Consejo Constitucional. A eso estamos abocados en el 98%. Estamos viendo el tema de las elecciones, no sólo de Gobernador, sino que también de Concejales, Alcaldes y Cores. Acá tengo 38 comunas, ocho provincias, así que la cantidad es bastante grande".

Por último, señaló que "no puedo adelantar ningún nombre específico. Estamos viendo los mejores perfiles, tanto en la parte profesional como política. Creemos que si llegamos a presentar un candidato, debe reunir todas las condiciones como para poder ganar en los votos, pero también que reúna las condiciones para ejercer el cargo posteriormente. No puedo adelantar nada más, lamentablemente".

