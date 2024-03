¿Se debilita Mauricio Viñambres? Carrera oficialista por la Gobernación de Valparaíso se remece tras rechazo de la DC al veto a Mundaca

Luego que fracasara el soterrado acuerdo para vetar a Rodrigo Mundaca como candidato de todos los partidos oficialistas y la Democracia Cristiana, todas las miradas apuntaron hacia las reales posibilidades del socialista Mauricio Viñambres en su aspiración a llegar a la Gobernación Regional de Valparaíso en las elecciones de octubre.

Fue en una "secreta" cita sostenida en el Hotel Queen Royal de Viña del Mar donde se reunieron disidentes de la DC como Álex Avsolomovich (ex presidente regional), René Lues (concejal de Viña), Manuel Tobar (ex core); con el presidente regional del PS en Valparaíso, el diputado Nelson Venegas; el eventual candidato Mauricio Viñambres; y otras figuras del Partido por la Democracia (PPD) y el Partido Radical (PR).

"Fue una reunión a puertas abiertas y en ningún caso fue secreta. Fue de mucha camaradería, de mucha nostalgia y recuerdos, donde recordamos los momentos épicos de cuando recuperamos la democracia. Habían muchos próceres de esa época, como Álex Avsolomovich. Se hizo un recuerdo de lo que fue esa época y cómo hoy debíamos tener una voz respecto a la crisis política en el país, frente a una arremetida de la extrema derecha", explicó a Puranoticia.cl el diputado Nelson Venegas, quien además presidente al Partido Socialista en la región de Valparaíso.

Pero más allá de los recuerdos y la camaradería de la cita, lo cierto es que en ella también se fraguó la presentación de un documento, el cual sería presentado en la Junta Regional de la Democracia Cristiana a efectuarse el sábado 16, y que tenía como objetivo –entre otros puntos– vetar a Rodrigo Mundaca como candidato a la Gobernación.

"Promovemos y respaldamos un candidato único a la Gobernación, que surja del pacto electoral entre los partidos del oficialismo y la DC. Proponemos que este acuerdo se origine en nuestra región de Valparaíso, entre los partidos regionales integrantes del pacto, para luego ser refrendado a nivel nacional", reza el voto político solicitado por el grupo formado por Avsolomovich, Lues, Tobar y el abogado Matías Mundaca.

A ello añadieron que "constatamos que el gobernador Mundaca no forma parte del pacto, sino del movimiento Modatima, que ha sido, en la gestión de su cargo, contrario al Gobierno. En consecuencia, en opinión de la Junta Regional, no es admisible el patrocinio de otros partidos del pacto ni su participación en eventuales primarias si proceden u otra forma de selección de candidatos".

Pero la solicitud expresada por los "disidentes" de la DC fue ampliamente rechazada por la Junta Regional, quienes decidieron con 23 votos rechazarla. A favor sólo hubo 3 votos. De esta manera, el veto a Mundaca quedó en nada y ahora todas las miradas se trasladaron a Mauricio Viñambres y al PS quienes, a juicio de algunas fuentes de Puranoticia.cl conocedoras de la interna, se ven "completamente debilitados".

Consultado sobre este punto, el presidente regional del Partido Socialista en Valparaíso, el diputado Nelson Venegas, comentó que "Mauricio Viñambres sigue muy fuerte y tiene mucho respaldo de lo que en algún momento fueron los sectores que constituyeron la Concertación. Él es una persona que tiene mucha fuerza dentro de ese mundo y por eso es que concita bastante apoyo".

De todas maneras, el legislador del Distrito 6 del interior de la Quinta Región afirmó que en la reunión en el Hotel Queen Royal "no se llegó a ningún acuerdo ni negociación, sólo fueron palabras de buena crianza, a propósito de las características personales que tiene Mauricio Viñambres como para encabezar un proyecto que reagrupe a las fuerzas del Socialismo Democrático, incluyendo a la DC".

Consultado sobre más detalles de la cita sostenida en Viña del Mar con otras figuras de la ex Concertación, el diputado Venegas explicó que "se hizo un análisis crítico" de la gestión del gobernador Rodrigo Mundaca y adelantó que "se habló de la posibilidad que tuviéramos un candidato que pudiera competir a través de Primarias y que representara a sectores del Socialismo Democrático y la Democracia Cristiana".

No obstante a aquello, aseguró que "fueron conversaciones muy por encima, porque no fue una conversacion de negociación política, sino que más bien de reencuentro".

Por su parte, el ex presidente regional de la DC en Valparaíso, Álex Avsolomovich, planteó al respecto que "se entiende que para la Democracia Cristiana una buena vinculación política con el Partido Socialista es muy significativa para recuperar las posiciones políticas que compartimos. Entonces la verdad es que Mauricio Viñambres tiene mucha simpatía dentro del partido".

Debilitada o no, la candidatura del ex alcalde de Quilpué, Mauricio Viñambres, debiera ser ratificada –o descartada– durante los próximos días, pues se esperarán las definiciones que entreguen las directivas nacionales y los respectivos consejos electorales, quienes deberán decidir si el más que seguro pacto por omisión para las elecciones de octubre incluirá a la de Gobernadores Regionales o no.

PURANOTICIA