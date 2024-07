Se complica futuro judicial de ex administrador de Reginato: Ministerio Público busca formalizar a Claudio Boisier por “fraude al fisco”

Luego de que el Tribunal de Garantía de Viña del Mar sobreseyera la causa por fraude al fisco respecto de intereses por el no pago de cotizaciones a los trabadores de la Corporación Municipal de Viña del Mar contra el exadministrador municipal de Virginia Reginato, Claudio Boisier, el mismo tribunal rechazó el sobreseimiento de una segunda querella presentada por Macarena Ripamonti contra la mano derecha de su antecesora, que lo investiga por el delito de malversación de caudales públicos también en la Corporación Municipal.

En la audiencia de sobreseimiento realizada esta semana, el Ministerio Público cambió la tipificación del delito inicial de la querella presentada por el de fraude al fisco, lo que tomó por sorpresa a la defensa del también exgerente de la Corporación.

La querella presentada en julio del año pasado indicaba que Boisier “procedió a utilizar fondos de la Corporación para fines que se podrían calificar como privados, apropiándose de importantes sumas, según se establezca en la investigación que deberá realizar la Fiscalía. En efecto, se ha podido constatar que a los menos desde el año 2015 hasta el año 2018, periódica y reiteradamente Claudio Aquiles Boisier Troncoso presentó ante el Director de Finanzas o ante el Departamento de Finanzas de la Corporación "rendiciones de cuentas", por concepto de "valor a rendir" por sumas que indicaba en el memorándum interno que suscribía, solicitando el querellado que se emitiera un cheque a su favor". Por ello, advierten que "en su mayoría los conceptos "rendidos" no tienen justificación y que no correspondían que fueran reembolsados al querellado por la Corporación Municipal.

GASTOS EN COMBUSTIBLE, ALIMENTACIÓN Y OTROS

En detalle, explica que “entre enero de 2015 al 23 de marzo de 2018, el querellado realizó periódicamente "rendiciones" por montos que en general superaban los $400.000 en cada rendición y que totalizan más de $17 millones de pesos, dineros que le fueron transferidos a Claudio Aquiles Boisier Troncoso a su cuenta bancaria del Banco de Chile N° 00707831006 desde la cuenta corriente de la Corporación Municipal o le fueron girados cheques de la Corporación que el mismo firmó y que se depositaron en su cuenta corriente del Banco de Chile N° 00707831006”.

Además, el escrito precisa que “es posible observar en las "rendiciones" efectuadas por el querellado entre los años 2015, 2016, 2017 y 2018, ítems por "alimentación", "combustible", "gastos varios personal", que no tienen una finalidad pública ni justificación alguna para que por dichos conceptos fueran transferidos al querellado fondos de la Corporación, generándose una importante afectación al patrimonio de la Corporación Municipal y un incremento patrimonial para querellado. Además existen los egresos Nº1442 por $461.106 y Nº3257 por $473.330, que corresponden a depósitos de cheques de Corporación – firmados por el querellado- efectuados en la cuenta corriente N° 00707831006 del Banco de Chile, perteneciente a Claudio Boisier, con fecha 15 de abril de 2015 y 14 de agosto de 2015, respectivamente, de los cuales no se han encontrado por ahora los documentos específicos (boletas del proveedor) con los cuales se pretendía justificar los "valores a rendir".

EVALÚAN APELACIÓN

El abogado del imputado, Cristián Santander, indicó que “en ese caso la querella fue por malversación de caudales públicos o peculado. Durante los tres años de investigación se investigó sobre la base de esa imputación. Una vez agotadas todas las diligencias se pidió el sobreseimiento definitivo”.

Ahondó en el asunto, diciendo que analizará una apelación a la decisión: “Dicho delito tiene verbos rectores de sustraer o consistir en que se sustraiga. En ese escenario el Ministerio Público cambió el delito a uno de fraude al fisco que implica defraudar o engañar, lo que implicó una sorpresa para la defensa. Estoy evaluando pasos a seguir frente a este cambio”.

SOBRESEIMIENTO DE OTRA ARISTA PENAL

Hay que recordar que esta misma semana Boisier fue sobreseído por otra querella presentada en enero de 2022, que apuntaba a su responsabilidad y la de la exalcaldesa Virginia Reginato en el no pago de las cotizaciones a los trabajadores de la Corporación Municipal: “Desde el año 2016 al 2018, la Corporación pagó intereses y multas por la suma de $273.194.111.- (doscientos setenta y tres millones ciento noventa y cuatro mil 9 ciento once pesos), debido al no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones previsionales a su cargo, circunstancias de las que son responsables, en primer lugar, doña Virginia Reginato Bozzo en su calidad de Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y Presidenta de la Corporación Municipal Viña del Mar y don Claudio Boisier Troncoso, en su calidad de Gerente General de la misma Corporación y luego como Administrador Municipal, en el período señalado. Adicionalmente, desde el 2019 a junio de 2021, la Corporación pagó intereses y multas por la suma de $606.046.128.- (seiscientos seis millones cuarenta y seis mil ciento veintiocho pesos), debido al no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones previsionales a su cargo, circunstancias de las que son responsables los querellados, al ostentar los cargos señalados”, dice la querella.

A esto se suma el rechazo del 2° Juzgado Civil de Viña del Mar de la demanda civil que solicitaba la restitución de casi 880 millones de pesos ($879.240.239) por conceptos de intereses y multas debido al no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones a los trabajadores de la Corporación Municipal.

De acuerdo a fuentes municipales, se espera que la segunda arista penal avance en su investigación y que el exadministrador municipal de Reginato sea formalizado por el nuevo delito imputado.

