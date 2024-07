Segundo revés de Ripamonti en causa contra ex administrador municipal de Reginato: Tribunal sobresee arista penal contra Claudio Boisier

Al rechazo de la demanda civil contra el exadministrador Claudio Boisier, en mayo de este año, ahora el Tribunal de Garantía de Viña del Mar dictaminó sobreseer la arista penal en su contra, tras la querella presentada por la alcaldesa de la ciudad jardín, Macarena Ripamonti, por fraude al fisco.

La acción judicial fue presentada en enero del año 2022, y patrocinada por los reputados abogados Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, quienes fueron contratados por la casa consistorial viñamarina con bombos y platillos apenas meses después de que la actual jefa comunal asumiera para “limpiar” y develar todos los problemas “bajo la alfombra” de la administración saliente de Virginia Reginato.

Sin embargo, ninguna de las dos causas contra el administrador municipal de “Coty” llegó a buen término, lo que lleva a preguntarse si realmente se intentó prosperar en ambas aristas o más bien se trató de un hito comunicacional. En mayo de este año el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar rechazó la demanda civil que solicitaba la restitución de casi 880 millones de pesos ($879.240.239) por conceptos de intereses y multas debido al no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones a los trabajadores de la Corporación Municipal, y este jueves el Tribunal de Garantía terminó la causa en sede penal.

Los motivos que propiciaron la querella fueron fundamentados en los perjuicios económicos por el delito de fraude al fisco que habrían cometido tanto Boisier como la exalcaldesa Virginia Reginato.

“Desde el año 2016 al 2018, la Corporación pagó intereses y multas por la suma de $273.194.111.- (doscientos setenta y tres millones ciento noventa y cuatro mil 9 ciento once pesos), debido al no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones previsionales a su cargo, circunstancias de las que son responsables, en primer lugar, doña Virginia Reginato Bozzo en su calidad de Alcaldesa de la Ilustre Municipalidad de Viña del Mar y Presidenta de la Corporación Municipal Viña del Mar y don Claudio Boisier Troncoso, en su calidad de Gerente General de la misma Corporación y luego como Administrador Municipal, en el período señalado. Adicionalmente, desde el 2019 a junio de 2021, la Corporación pagó intereses y multas por la suma de $606.046.128.- (seiscientos seis millones cuarenta y seis mil ciento veintiocho pesos), debido al no pago oportuno e íntegro de las cotizaciones previsionales a su cargo, circunstancias de las que son responsables los querellados, al ostentar los cargos señalados”, dice la querella.

FALTA DE ANTECEDENTES Y SOLICITUD DE AUDIENCIAS ONLINE

Pero pasados más de dos años, el exfiscal del bullado caso Penta, Carlos Gajardo, Pablo Norambuena, ambos del estudio jurídico Gajardo & Norambuena Abogados, quienes fueron contratados inicialmente por 60UF (casi dos millones de pesos chilenos) mensuales para esclarecer lo que ocurría en el municipio, pero que luego continuaron realizando labores de forma ad honorem, no lograron acreditar el delito de fraude al fisco contra Boisier.

Entre los motivos para el sobreseimiento de la causa están la falta de antecedentes y la dificultad de la dupla de abogados para asistir incluso a las varias audiencias de sobreseimiento programadas desde comienzos de año. De hecho, en la última programada para este jueves 25 de julio, los juristas pidieron que la audiencia se realizara de manera online, pues se encontraban realizando sus labores en la Región Metropolitana y no les era posible asistir presencialmente. Sin embargo, el Tribunal decidió realizarla presencialmente, en base a la reglamentación del propio juzgado que data de septiembre de 2023.

El abogado del exadministrador municipal de Reginato, Cristián Santander, indicó que “la decisión de decretar el sobreseimiento definitivo responde al hecho que la denuncia efectuada por la Alcaldesa no configura delito alguno, a lo que se suma el rechazo de la demanda civil en su contra y que no fue apelada, ratificando que la denuncia era absolutamente improcedente”.

Puranoticia.cl consultó al aludido, pero prefirió no dar declaraciones y derivó las consultas a su abogado.

Con esto, un capítulo se cierra para uno de los colaboradores más cercanos de la exalcaldesa que estuvo por 16 años encabezando uno de los municipios más grandes de Chile, y que fue destituida de su cargo de concejala -cargo que ganó con la primera mayoría comunal después de no buscar ir a reelección- por perder una acusación por notable abandono de deberes presentada por varios concejales en su contra. La pregunta que queda por responder en este caso es ¿realmente buscaba Macarena Ripamonti perseguir culpables de la era Reginato o más bien se trató de un bluff para generar prensa y tomar el rol público de justiciera?

