Se busca Seremi de Minería en Valparaíso: tras siete meses con una subrogante en el cargo, piden con urgencia nombrar a un titular

La asistencia a una ceremonia de la Minera Vizcachitas le significó en diciembre de 2022 a Julio Zumaeta Bustamante su salida de la Seremi de Minería de Valparaíso. La molestia se generó principalmente en los diputados María Francisca Bello y Diego Ibáñez (ambos CS), quienes lamentaron que la entonces autoridad destacara el vínculo de la empresa con la comunidad y la importancia que tiene para el desarrollo de un polémico proyecto a desarrollarse en la comuna de Putaendo.

Siete meses han pasado desde la salida del entonces Seremi de Minería, sin embargo, estando a mediados de julio de 2023 el cargo aún se encuentra vacante, siendo subrogado por la seremi de Energía, Arife Mansur, quien no concita los respaldos que dicen necesitar los actores asociados al rubro minero de la región; y más aún tras el conflicto desencadenado por la recomendación del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de rechazar el plan de comunidad operacional de la Minera Amalia de Catemu, lo cual arriesga la actividad laboral de más de 1.500 trabajadores.

Este tema fue abordado por la diputada Carolina Marzán (PPD), representante del Distrito 6 del interior de la región de Valparaíso, quien se reunió con los sindicatos de trabajadores afectados por el eventual cierre de la Minera Amalia, con quienes buscó posibles soluciones al conflicto, sacando como conclusión el envío de un oficio a la ministra de Minería, Marcela Hernando, para solicitarle que designe de manera urgente a un nuevo Seremi de Minería para la Quinta Región.

"Han pasado más de seis meses sin que se designe a un nuevo o una nueva Seremi de Minería. Es decir, todo este tiempo hemos estado sin alguien que encabece esta cartera, lo cual es grave, considerando todos los conflictos que está viviendo la región de Valparaíso en materias de minería", comenzó señalando Marzán.

Bajo este contexto, detalló que "uno de ellos es el conflicto que se está experimentando en la Minera Amalia, donde con su posible cierre se arriesga perder alrededor de 1.500 puestos de trabajo, situación que hemos estado fiscalizando".

Por este motivo, la parlamentaria del Partido por la Democracia (PPD) informó que "oficié a la Ministra de Minería para que, a la brevedad, resuelva quién quedará como Secretario o Secretaria Regional Ministerial, cargo que juega un rol fundamental en este y en otros conflictos".

Por su parte, la diputada María Francisca Bello (CS) comentó que "hay que ser claros y precisar que la salida del anterior Seremi tuvo razones de peso y que responden a que tanto la comunidad como el Alcalde no estaban siendo escuchados. Su apoyo en particular a la Minera Vizcachitas nos significó un duro golpe porque, además, no responde a la parcialidad que se busca de las autoridades sobre estos proyectos".

También planteó que "por supuesto que es una complicación llevar tantos días sin Seremi, pero confío que desde ahora se agilizará y que desde el Gobierno se harán todas las gestiones para nombrar prontamente a alguien que cumpla con todos los requisitos y por supuesto sea idóneo o idónea para el cargo".

Finalmente, subrayó que "como Diputada no tengo injerencia en la toma de decisiones de los nombres, eso le cabe al Ejecutivo; pero sí, por supuesto, podemos ser consultados sobre quiénes creemos que puedan cumplir esos requisitos".

