SAG detecta plaga de polilla en buque proveniente de Ecuador que arribó a Arica: realizaron tratamiento fitosanitario

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) informó sobre la detección de huevos de Thyrinteina arnobia, una especie de polilla de la familia Geometridae considerada como plaga, a bordo de un buque que arribó a Arica procedente de Ecuador. La nave fue sometida a un tratamiento fitosanitario para evitar su dispersión.

“En inspección a buque de Ecuador se detectó huevos de Thyrinteina Arnobia, una peligrosa plaga que no está presente en Chile”, comunicó el organismo gubernamental, sin detallar el nombre o tipo de navío intervenido.

“Gracias a la detección oportuna del SAG Arica, el buque fue sometido a tratamiento fitosanitario para evitar ingreso y dispersión de la plaga”, agregó.

La Thyrinteina arnobia es una polilla que se encuentra distribuida en América Central y del Sur, especialmente en países como Brasil, Ecuador, Colombia y Venezuela. En Chile se considera una plaga cuarentenaria ausente, ya que en su etapa larval puede provocar defoliaciones severas en diversas especies vegetales, especialmente de eucaliptos y cítricos, “pudiendo generar graves daños tanto en el sector forestal como en el agrícola”, indicó la entidad.

Según antecedentes del SAG, en la gran mayoría de los casos la intercepción de este insecto se produce en el primer puerto de recalada, detectándose principalmente en la cubierta de los buques y en forma de huevos viables.

A modo de ejemplo, entre junio de 2016 y junio de 2017 se inspeccionaron 607 naves provenientes de recintos portuario ecuatorianos, de las cuales 131 resultaron positivas a la presencia de la polilla.

“Nuestro Servicio realiza un minuciosos trabajo de inspección a las cubiertas de los barcos que ingresan a nuestro país, para evitar la entrada a Chile de este tipo de plagas”, puntualizó recientemente el SAG.

Finalmente, cabe menciona que en julio de 2025, el SAG hizo pública la detección de masas de huevos de Thyrinteina arnobia a bordo de navíos que arribaron a las regiones de Coquimbo y Biobío.

PURANOTICIA