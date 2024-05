Sacerdote de 94 años fue violentamente asaltado por tres delincuentes en parroquia de San Juan de la Costa

Un sacerdote de 94 años perteneciente a la Congregación Franciscana Capuchina en Chile, sufrió un violento asalto en la comuna de San Juan de la Costa, región de Los Lagos.

El hecho se registró el lunes 6 de mayo, pero se dio a conocer en la misa realizada este domingo, según consignó el diario El Austral de Osorno.

Tres delincuentes -un hombre y dos mujeres- ingresaron hasta la parroquia Cristo Resucitado donde vive Teóforo de Jeu Zandvliet, quien estaba acompañado de sus cuidadores, una adulta mayor junto a su hijo.

El comisario de la Tercera Comisaría de Rahue, capitán Iván Rebolledo, señaló que los antisociales ingresaron a la residencia e intimidaron con un objeto al padre y a las dos personas que lo cuidan, llevándose un teléfono móvil, un notebook y un telescopio.

Por su parte, el obispo de la Diócesis de Osorno, Carlos Godoy, comentó que “fue una situación tremenda porque se actuó con mucha violencia, prepotencia y la familia que cuida al padre se sintió vulnerada en su intimidad, en su espacio habitual”.

"Fue una situación bien traumática, porque quedaron con miedo. El padre no se dio tanta cuenta del asunto y él tiene una visión distinta, porque le cuesta ver la maldad en las personas. Él me contó que lo apuntaban con una pistola y le preguntaban dónde estaba la plata y él les decía que no tenía. Pero el padre está más preocupado por la familia que por él, porque él relativiza todos los bienes que le robaron”, agregó.

