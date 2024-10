Ruta del terror: Conductor sufrió violento portonazo en la carretera Concón - Quillota

La ruta F-190, que une la zona costera con el interior de la región de Valparaíso, a través de Quillota y Concón, fue blanco nuevamente de un violento portonazo.

Eran cerca de las 18:30 horas de este miércoles 9 de octubre cuando el conductor de un automóvil fue abordado por cinco sujetos premunidos con armas de fuego, quienes violentamente lo obligaron a descender del mismo para materializar el robo.

El violento atraco se produjo a la altura del puente Colmo, zona de esta verdadera "ruta del terror" donde confluyen los límites comunales de Concón, Quillota y Limache.

"Cinco sujetos armados se abalanzaron en el taco que se forma en el lugar y desalojaron al chofer, que es mi cuñado, Rodrigo Fuster, y le quitaron el auto, el dinero, los documentos, el computador y el celular, para finalmente se dieron a la fuga", indicó en diálogo con Puranoticia.cl el propietario del vehículo, Claudio Heinze.

De igual forma, el dueño del Suzuki Cross, del año 2015, relató que los delincuentes "fueron muy violentos y eran cabros chicos, de corta edad y a garabato limpio".

El violento hecho se cometió en plena hora punta, por lo que se en el lugar se había formado una importante congestión vehicular. No obstante, esto no les importó a los antisociales, quienes actuaron de igual forma, a vista y paciencia del resto de los automovilistas que incluso les abrieron el paso para que escaparan.

Pero más allá de lo grave del hecho y del susto causado en quien conducía la máquina, este jueves 10 de octubre Carabineros contactó a Claudio Heinze, dueño del vehículo, para comunicarle que éste había sido encontrado en Nogales, aunque en calidad de desmantelado y con algunos elementos como pasamontañas en su interior, los cuales fueron utilizados para cometer otros delitos en sectores aledaños.

"La sensación es que esto ya raya lo increíble en todos lados. En ninguna parte de Chile se está seguro. Esta jauría de personas, que ya no son obedecen a una humanidad, porque a mi gusto son inhumanos, no son humanos, raya en lo increíble. Esto ya no da para más. Además esto está mezclado con la droga y hay un tema ahí muy complejo", concluyó el afectado en conversación con Puranoticia.cl.

Cabe recordar que semanas atrás se había registrado un violento robo a una bencinera ubicada en el sector, lo que se suma a otros reportes de delitos similares que dejan a la ruta F-190, también conocida como la carretera Concón-Quillota, como una del terror.

(Imagen principal de referencia)

