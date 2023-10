Rodrigo Vattuone, candidato a liderar el PDG en la Quinta Región: "Llegamos para hacer las cosas diferente, con una política diferente"

Como un "momento histórico" califican al interior del Partido de la Gente (PDG) el proceso electoral interno que están viviendo y que este domingo 15 de octubre se traducirá en la Elección General, donde democráticamente elegirán a su directiva nacional, a sus directivas regionales y a sus consejeros regionales, instancia que se realiza por primera vez desde su creación el año 2021.

Estos comicios internos están siendo seguidos con especial atención en la región de Valparaíso donde, con 4.314 militantes inscritos, el PDG se posiciona como una de las tiendas políticas con mayor adhesión, sólo detrás del Partido Comunista (PC).

Esto bien lo sabe Rodrigo Vattuone Garcés, ex oficial de la Armada y ex candidato tanto a la Alcaldía de Viña del Mar como a la Cámara de Diputados por el Distrito 7, quien esta vez inició una nueva campaña para liderar ahora al Partido de la Gente en la región de Valparaíso, respaldado por la lista llamada «Fortaleza y Unión», con quienes espera comandar por los próximos dos años el timón de esta fuerza política.

Cabe hacer presente que la Lista A está liderada por Adolfo Estrada; la Lista B la comanda el mencionado Rodrigo Vattuone; y la Lista C la encabeza Carlos Farías; todos, llevando a cabo sus campañas en un ambiente de camaradería, tal como lo demostraron el pasado miércoles cuando compartieron un café en Casablanca donde, además, se desearon parabienes de cara al proceso electoral de este 15 de octubre, tal como lo comentó Vattuone en conversación con Puranoticia.cl.

Rodrigo, ¿cómo nace esta candidatura para asumir el mando regional del PDG?

Lo primero es que hay que considerar que en la región de Valparaíso en el PDG están inscritos 4.314 militantes. Para ello, llevamos trabajando cuatro meses. Tenemos una lista con seis ejes y un programa.

Y en concreto, ¿qué propone usted para asumir la presidencia del Partido de la Gente en la región de Valparaíso?

Son seis ejes: el primero tiene que ser unir el partido. Eso significa que tenemos militantes en la mayoría de las 38 comunas, pero tenemos que hacer esa fuerza y para eso tenemos que unirnos. Lo segundo es levantar temas regionales, porque necesitamos mayor presencia y, por lo tanto, necesitamos levantar los temas que le importan a las comunas, para defender esos temas en terreno y entregar nuestra opinión. Lo tercero es un equipo que trabajará en los candidatos, donde tenemos que buscar a los mejores. También hay un equipo encargado de los delegados territoriales, así que ojalá que la visión de futuro sea tener delegados en cada una de las comunas. También hay otro eje de los medios de comunicación, donde necesitamos potenciar la presencia del Partido de la Gente porque somos uno de los partidos que tiene más militantes en la región y tenemos que aumentar nuestro peso específico.

Usted habla en su primer eje de "unirnos". ¿Fue muy duro el golpe para el PDG después de la pasada elección de consejeros constitucionales?

Claro que fue duro en la región porque no llevamos candidatos y eso indudablemente nos pasó la cuenta la inexperiencia de ser un partido joven, con una inscripción que no cumplió con los requisitos y por supuesto que me hubiese gustado haber participado en la región porque teníamos excelentes candidatos para haber participado y no pudimos. Eso es fuerte, duro y complicado para un partido.

A su juicio, ¿cómo vuelve el PDG a ser el partido que sorprendió en la Elección Presidencial y Parlamentaria de 2021?

El acto democrático del 15 de octubre es importante porque ya hay experiencia y con eso podemos enmendar los errores y avanzar, que es lo que todos queremos, tanto a nivel regional como nacional.

¿ Y cómo se enmiendan estos errores?

Con trabajo, estando con la gente y preocupados de las realidades de la gente. Lo más importante es que tenemos el potencial humano, porque cuando tienes 4.300 militantes, que es gente que en su gran mayoría nunca ha militado en un partido político, que son profesionales, de clase media, emprendedores, que quieren ver surgir a su región; por supuesto que hay un potencial tremendo para trabajar. Llegamos para hacer las cosas diferente, con una política diferente. Y hay que enmendar rumbo, aprender de los errores y trabajar unidos para lograr esos objetivos.

¿A qué aspira el Partido de la Gente en la Elección Municipal de octubre del 2024 y dónde cree usted que estarán las apuestas más fuertes?

Apostamos a hacer un gran esfuerzo para ubicar y seleccionar a los mejores candidatos. Es la primera vez que vamos a participar como partido en esta elección y por lo mismo nos vamos a preocupar de inscribir y llevar candidatos a concejales y en algunas comunas también a alcaldes. Yo creo que nuestro esfuerzo en este momento está orientado en recuperar Valparaíso del nefasto ejercicio que ha realizado Jorge Sharp, en una gestión deplorable que tiene a Valparaíso en el suelo. Nuestra apuesta es Juan Marcelo Valenzuela, que es un porteño que vive y conoce Valparaíso, que sabe las deficiencias y que ha recorrido el territorio. Además, concita el apoyo del centro hasta de la derecha, según las reuniones que hemos tenido con los diversos partidos.

Y en lo personal, más allá de la elección interna de este domingo en el Partido de la Gente, ¿para qué está Rodrigo Vattuone en materia electoral?

Estoy enfocado en este momento en la postulación de presidente regional, muy motivado en la lista que hemos trabajado con cariño. Creo tener el liderazgo para conducir el partido en la región y ese es mi próximo desafío, en el sentido de unir, de integrar y de dirigir o variar el rumbo a lo que siempre propusimos como PDG, de estar con la gente.

¿La Alcaldía de Viña del Mar está en su horizonte?

Si el partido así lo estima, por supuesto. Pero en estos momentos estoy orientado en un 100% a ser el nuevo presidente regional del PDG.

¿Ha podido conversar con Franco Parisi? ¿Qué le ha dicho?

Estuve conversando con él ayer y gracias a Dios con Franco tengo una relación cercana. De hecho, me apoya. El lunes voy a estar con él en Concepción, así que cuento con el apoyo de él, que es un referente del partido.

¿A quién apoya usted para liderar la Directiva Nacional del PDG?

Yo apoyo a la Lista B, «Sentimiento Original», liderada por Emilio Peña.

Cabe hacer presente que la lista que lidera Rodrigo Vattuone a la presidencia la conforma Jorge López como vicepresidente; Esteban Quiroga como secretario; Silvia Garcés como secretaria ejecutiva; Ema Zurita como tesorera; Ricardo Olivares como coordinador; y Marcela Olivares como directora. Además, esta lista apoya a los consejeros regionales Richard Pastorini, Gonzalo Soto y Sebastián Rojas.

PURANOTICIA